“สาทิตย์” ย้ำ ปชป.คุมเข้มทุจริตเลือกตั้ง พร้อมลอยแพผู้สมัครซื้อเสียง รักษามาตรฐานการเมืองสุจริต

“สาทิตย์” ย้ำ ปชป.คุมเข้มทุจริตเลือกตั้ง หากมีร้องเรียนตั้งสอบทันที ไม่ปกป้องคนผิดพบผู้สมัครซื้อเสียงจริง พรรคประกาศไม่สนับสนุน พร้อมลอยแพรักษามาตรฐานการเมืองสุจริต
วันที่ 21 ม.ค.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการทุจริตซื้อเสียงในการเลือกตั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เคยปราศรัยบนเวทีว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติวางแนวทางและบทลงโทษต่อผู้สมัครที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจน โดยยึดหลัก “การเมืองสุจริตต้องเริ่มที่ตัวเรา” จึงมีมติพรรคกำหนดมาตรการในช่วงการเลือกตั้งว่า หากมีข้อมูลหรือมีผู้มาร้องเรียนว่าผู้สมัครในเขตใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พรรคจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันที
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีความผิดจริง พรรคจะประกาศไม่สนับสนุนผู้สมัครรายนั้นในทันที แม้ในทางกฎหมายจะไม่สามารถตัดขาดหรือยุติสถานะทางการเมืองของบุคคลดังกล่าวได้ แต่พรรคสามารถแสดงจุดยืนด้วยการไม่สนับสนุน หรือ “ลอยแพ” ผู้สมัครที่กระทำผิด เพื่อรักษามาตรฐานและความสุจริตทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นใคร พรรคจะไม่ปกป้องอย่างแน่นอน และพร้อมดำเนินการตามมติพรรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและระบบการเมืองโดยรวม.