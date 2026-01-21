"ชัยชนะ" โต้ไม่เคยเอี่ยวยาเสพติด หลังเพจดังแฉ ตร.เตรียมค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า

เพจ CSI LA แฉตำรวจเตรียมค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า คนดังภาคใต้ อักษรย่อ ท. พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด ด้าน "ชัยชนะ เดชเดโช" โต้ทันทีชีวิตนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ วอนหยุดวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์
วันที่ 21 ม.ค. 2569 นายชัยชนะ เดชเดโช (ชื่อเล่น "แทน") รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีเพจ CSI LA ออกมาโพสต์ข้อความ
"ด่วน ตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า คนดังภาคใต้ อักษรย่อ ท. พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด"
โดยระบุว่า "หยุดวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์ แบบนี้เถอะครับ มานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดีกว่าครับ ชีวิตผมไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ครับ"