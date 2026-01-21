xs
"ชัยชนะ" โต้ไม่เคยเอี่ยวยาเสพติด หลังเพจดังแฉ ตร.เตรียมค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า

เพจ CSI LA แฉตำรวจเตรียมค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า คนดังภาคใต้ อักษรย่อ ท. พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด ด้าน "ชัยชนะ​ เดชเดโช" โต้ทันทีชีวิตนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ วอนหยุดวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์

วันที่ 21 ม.ค. 2569 นายชัยชนะ​ เดชเดโช (ชื่อเล่น "แทน")​ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก​ส่วนตัว ชี้แจงกรณีเพจ​ CSI​ LA ออกมาโพสต์​ข้อความ

"ด่วน ตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า คนดังภาคใต้ อักษรย่อ ท. พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด"

โดยระบุว่า​ "หยุดวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์ แบบนี้เถอะครับ มานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดีกว่าครับ ชีวิตผมไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ครับ"



