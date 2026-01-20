“ปวีณา”นำทีมผู้สมัคร สส.กทม. พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่ "มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท" ย่านราชเทวี

วันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 17.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยนางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน (กัสปี) ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรนม เขต 2 หมายเลข 3 (สาธร ปทุมวัน ราชเทวี) และคณะผู้สมัคร สส.กทม. เดินทางไปที่มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ซอยเพชรบุรี 7 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ย่านราชเทวีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กที่่เด็กๆ นับถือศาสนาอิสลามมาเรียนศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เล็กๆ
โดยมี โต๊ะอิหม่าม ครูสอนศาสนา คณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอะมาน และประธานชุมชน ให้การต้อนรับ ก่อนจะมีการพูดคุยรับฟังปัญหาและประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคกล้าธรรม รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาจุดศูนย์รวมแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาเมืองไทยและมาประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งการพัฒนาชุมชนและสร้างอาชีพให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนเติบโตแข็งแกร่งและมีเด็กๆ ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ซึ่งที่แห่งหนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับศูนย์เด็กเล็กที่นี่ส่งเสริมให้เด็กๆ มาเรียนศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ซึ่งตรงกับนโยบายของปวีณาและพรรคกล้าธรรมที่จะผลักดันให้มีการตั้งศูนย์เด็กเล็กในหน่วยราชการ โรงงาน บริษัท และชุมชนต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำอาชีพต่างๆ สามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและจะทำให้ปัญหาสังคมต่างๆ ลดลงไปได้ หากปวีณาและพรรคกล้าธรรมได้เข้าไปร่วมรัฐบาล จะผลักดันเรื่องนี้เป็นโยบายที่จับต้องได้ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นและสังคมน่าอยู่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สำหรับผู้สมัคร สส.กทม.ที่ร่วมลงพื้นที่ "มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท" ย่านราชเทวี มีดังนี้
เขต 1 นายอัครพล คฤหเดชรัตนา หมายเลข 3
เขต 2 นางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน หมายเลข 3
เขต 4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม หมายเลข 9
เขต 5 นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช หมายเลข 9
เขต 6 จ่าสิบเอก ณรงค์ชัย เมืองครอง หมายเลข2
เขต 7 นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย หมายเลข 7
เขต 13 นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์ หมายเลข10
นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ได้แก่ นาย โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ และ นายอัครวัต เวชสถิตย์ ร่วมคณะด้วย