“ปวีณา”นำพรรคกล้าธรรมลุยพญาไท ชูนโยบายสร้างศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาชุมชน

“ปวีณา” นำทีมผู้สมัคร สส.กทม. พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่ "มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท" ย่านราชเทวี เยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ชูนโยบายพรรคกล้าธรรมแก้ปัญหาสังคม สร้างศูนย์เด็กเล็ก สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน
วันที่ (20ม.ค.69) เวลา 17.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยนางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน (กัสปี) ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรนม เขต 2 หมายเลข 3 (สาธร ปทุมวัน ราชเทวี) และคณะผู้สมัคร สส.กทม. เดินทางไปที่มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ซอยเพชรบุรี 7 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ย่านราชเทวีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กที่่เด็กๆ นับถือศาสนาอิสลามมาเรียนศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เล็กๆ
โดยมี โต๊ะอิหม่าม ครูสอนศาสนา คณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอะมาน และประธานชุมชน ให้การต้อนรับ ก่อนจะมีการพูดคุยรับฟังปัญหาและประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคกล้าธรรม รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาจุดศูนย์รวมแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาเมืองไทยและมาประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งการพัฒนาชุมชนและสร้างอาชีพให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนเติบโตแข็งแกร่งและมีเด็กๆ ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ซึ่งที่แห่งหนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับศูนย์เด็กเล็กที่นี่ส่งเสริมให้เด็กๆ มาเรียนศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ซึ่งตรงกับนโยบายของปวีณาและพรรคกล้าธรรมที่จะผลักดันให้มีการตั้งศูนย์เด็กเล็กในหน่วยราชการ โรงงาน บริษัท และชุมชนต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำอาชีพต่างๆ สามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและจะทำให้ปัญหาสังคมต่างๆ ลดลงไปได้ หากปวีณาและพรรคกล้าธรรมได้เข้าไปร่วมรัฐบาล จะผลักดันเรื่องนี้เป็นโยบายที่จับต้องได้ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นและสังคมน่าอยู่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สำหรับผู้สมัคร สส.กทม.ที่ร่วมลงพื้นที่ "มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท" ย่านราชเทวี มีดังนี้
เขต 1 นายอัครพล คฤหเดชรัตนา หมายเลข 3
เขต 2 นางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน หมายเลข 3
เขต 4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม หมายเลข 9
เขต 5 นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช หมายเลข 9
เขต 6 จ่าสิบเอก ณรงค์ชัย เมืองครอง หมายเลข2
เขต 7 นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย หมายเลข 7
เขต 13 นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์ หมายเลข10
นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ได้แก่ นาย โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ และ นายอัครวัต เวชสถิตย์ ร่วมคณะด้วย