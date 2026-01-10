“ทวี สอดส่อง” นำลูกพรรคลงพื้นที่ "หัวหมาก-ประเวศ" พบผู้ประกอบการมุสลิม

MGR Online - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ "หัวหมาก-ประเวศ" พบผู้ประกอบการมุสลิม แลกเปลี่ยนความเห็น ผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
วันนี้ (10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.69 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ และคณะ ลงพื้นที่ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักธุรกิจมุสลิมและผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการทำงานและการลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยระบุว่า จากการสัมผัสความรู้สึกของประชาชนในหลายพื้นที่ สิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้คือ “นโยบาย” ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้จริง
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เปิดเผยว่า แม้หลายคนจะมองว่าปัจจัยอื่นอาจมีผลต่อการตัดสินใจ แต่ในความเป็นจริง ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงมาก และต้องการเห็นนโยบายที่ตอบโจทย์อนาคต โดยเฉพาะใน 2 มิติหลัก คือ 1.) การยึดมั่นในหลักการและอัตลักษณ์ : ประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่พร้อมปกป้องหลักการทางศาสนา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อที่แตกต่างอย่างสันติ เพื่อส่งต่อสังคมที่ดีงามให้แก่ลูกหลานในอนาคต ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่พรรคประชาชาติยึดถือมาโดยตลอด
และ 2.) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง : พรรคเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้การบริหารงานเป็นไปตามระบบราชการแบบเดิมๆ อาจไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน พรรคประชาชาติจึงมุ่งเน้นการวางทิศทางเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการวางรากฐานระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
“เราต้องการให้ประชาชนเห็นภาพในอนาคตที่ชัดเจน ว่าพรรคการเมืองจะเข้ามาแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไร ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความกินดีอยู่ดี พรรคประชาชาติพร้อมที่จะเป็นตัวแทนในการนำนโยบายเหล่านี้ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าว
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ลำดับที่ 1 หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ อาทิ น.ส.ธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ , นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลี โฆษกพรรคประชาชาติ , นายพลรักษ์ รักษาพล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ และผู้ช่วยหาเสียง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ฯลฯ ลงพื้นที่ โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ ถนนศรีนครินทร์ พื้นที่แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นายไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ , ร.ต.อ.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และ นายอลัม มุนินทร์ ร่วมเดินทางมาให้การต้อนรับ และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นด้วย