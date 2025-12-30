ไทยบริหารโลก เจ็ตสกีไร้กังขา เวิลด์คัพผลงานยอดเยี่ยม ดันผู้ร่วมงานทะลุหมื่นคน สมาคมทั่วโลก-นักกีฬาซูฮก

เหลือเชื่อ! กีฬาเจ็ตสกีไทยประกาศศักดาขั้นสุดบนห่วงโซ่กีฬาโลกสำเร็จ โดยได้รับการยอมรับครบทุกมิติของกีฬานี้ ตั้งแต่นักกีฬาแชมป์โลก สมาคมกีฬานานาชาติทั่วโลก สมาคมโลก ล่าสุดผลงานจัด WGP#1 เวิลด์คัพ 2025 เป็นที่ประจักษ์ชัดแบบไร้ข้อกังขา ดันไทยเป็น “หมุดหมายกีฬาโลกถาวร” (World Sport Destination) มั่นใจสร้างประโยชน์ชาติด้านเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทะลุเป้า 680 ล้านบาท และประโยชน์อีกหลายมิติ ด้าน “บิ๊กเดรค” เผยการทำงานเน้นหนัก 2 เรื่อง คือต้องพัฒนากีฬาเชิงประสิทธิภาพ และตระหนักในคุณค่าของทัวร์นาเม้นท์กีฬาไทย
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า ผลการจัดงาน การบินไทย เจ็ตสกีเวิลด์คัพ 2025 ที่เมืองพัทยาล่าสุด ได้แสดงให้เห็นความสำเร็จหลายด้าน ซึ่งภาพใหญ่ที่ได้ประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดคือ การเป็น “หมุดหมายกีฬาโลกถาวร” (World Sport Destination) ในกรอบงานด้านนี้ เราถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ทัวร์นาเม้นท์กีฬาไทยที่สามารถกล่าวได้ว่า เป็นมหกรรมกีฬานาชาติ ที่มีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกถึง 10,000 คน และตอบโจทย์การสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชาติที่มีเป้าหมายกว่า 680 ล้านบาท ได้อย่างดี
3,129 คน เป็นกลุ่มนักกีฬานานาชาติที่ร่วมงานนี้ เดินทางมาจาก 40 ประเทศทั่วโลก กลุ่มนี้ มีการใช้จ่ายที่สูงมาก จากหลายด้าน มาอยู่ในเมืองไทยนานกว่า 2 อาทิตย์ ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวก่อนหลังงานด้วย นับเป็นกลุ่มกำลังซื้อคุณภาพสูง ส่วนผู้เข้าชมการแข่งขันและส่วนแสดงสินค้ารวมกว่า 7,413 คน จาก 74 ชาติ ก็ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนว่าทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีเวิลด์คัพ ได้เติบโตเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวนานาชาติที่น่าสนใจของประเทศไทยแล้ว
อื่นๆ อาทิ การขอเข้าประชุมจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อขอเป็นประเทศเจ้าภาพ สนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก เวิลด์ซีรี่ส์, การยื่นขอสิทธิ์จากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งชาติของประเทศต่างๆ เพื่อขอเป็นผู้แทน WGP#1 ในการคัดเลือกนักกีฬาประเทศนั้นๆ มาร่วมแข่งขัน หรือ การมีผลิตภัณฑ์ในอุตสหกรรมกีฬาเจ็ตสกีไทยหลายๆชนิด ที่ส่ง ออกไปขายในตลาดโลก และเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แม้แต่ศักยภาพเติบโตด้านบุคลากรกีฬาอาชีพที่ทีมเทคนิคหรือช่างเครื่องไทย ถูกว่าจ้างให้ไปแต่งเครื่องยนต์แข่งกับทีมแข่งทั่วโลกมากขึ้น ล้วนเป็นภาพความก้าวหน้าที่ชัดเจนทั้งสิ้น
วันนี้กล่าวได้ว่า กีฬาเจ็ตสกีไทยเป็นผู้นำการบริหารวงการเจ็ตสกีโลก แม้แต่ สมาคมเจ็ตสกีโลก IJSBA สหรัฐอเมริกา หรือ สมาคมเจ็ตสกีแห่งยุโรปนั้น จะต้องรับฟังนโยบายการพัฒนากีฬาจาก WGP#1 ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าของลิขสิทธิ์ทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีโลก ที่อยู่ที่ประเทศไทย ความแข็งแกร่งด้านกีฬาต้นแบบที่เกิดขึ้นเช่นนี้ เป็นการทำงานเน้นหนัก 2 เรื่อง คือการพัฒนากีฬาเชิงประสิทธิภาพ และการตระหนักในคุณค่าของทัวร์นาเม้นท์กีฬาไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ รวมถึงขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย และสวนน้ำวานานาวา ที่ช่วยสนับสนุนกีฬาไทย ออกไปสร้างตลาดและผลงานบนเวทีโลก