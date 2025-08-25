ภูพิรัฐ ทำ12อันเดอร์ คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค ที่ลำลูกกา

โปรภูพิรัฐ กลิ่นเกษร คว้าแชมป์แรกหลังจบรอบสุดท้าย 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วัน 12 อันเดอร์พาร์ 272 เฉือนชนะ 2 สโตรก ในกอล์ฟอาชีพรายการ “สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025” แมตช์โคแซงชั่นระหว่างไทยแลนด์พีจีเอทัวร์และออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามลำลูกกา คันทรี คลับ ระยะ 7,156 หลา พาร์ 71 จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จัดการแข่งขันแมตช์โคแซงชั่นรายการ “สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท จากการสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, บีจี สปอร์ต และผู้ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มสิงห์ และเลบอร์น แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 ณ สนามลำลูกกา คันทรี คลับ ระยะ 7,156 หลา พาร์ 71 จ.ปทุมธานี
ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร นักกอล์ฟวัย 27 ปีจากนครปฐม ซึ่งเริ่มต้นรอบสุดท้ายด้วยการนำ 1 สโตรกยังรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอเก็บเข้ามา 4 เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ ก่อนจบวัน 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสี่วัน 12 อันเดอร์พาร์ 272 เฉือน เข้มข้น ลิมพะสุต นักกอล์ฟวัย 29 ปีที่จบรอบสุดท้าย 3 อันเดอร์พาร์ 68 ไป 2 สโตรก คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์และออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการแรกในชีวิต พร้อมรับเงินรางวัลไป 360,000 บาท
นักกอล์ฟจากนครปฐมที่เพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 27 ปีไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมากล่าวว่า “วันนี้ถ้าดูจากการถ่ายทอดสดแล้วดูเหมือนผมนิ่งมาก แต่ความจริงตื่นเต้นมากครับ จนกระทั่งมาได้เบอร์ดี้หลุม 17 ก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น”
หนุ่มนครปฐมยังบอกด้วยว่าการชนะรายการเล็กอย่างดีเวลล็อปเมนต์ทัวร์ช่วยให้มั่นใจในการเล่นมากขึ้น “การชนะทีดีทีทำให้มั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ เพราะรู้ศักยภาพว่าเราก็สามารถทำได้ จากที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยมั่นใจ ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ก่อนเลยครับ รวมถึงผู้สนับสนุนหลาย ๆ คน สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ สนามลำลูกกา ที่สำคัญคือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น”
สำหรับรายการต่อไปของ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นรายการระดับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ โคแซงชั่นกับ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2568 ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
สรุปผลสิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025 (สนามพาร์ 71)
272 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 66-70-69-67
274 เข้มข้น ลิมพะสุต 65-70-69-68
276 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน 68-68-71-69, สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 73-63-71-69
278 อาเมียร์ นาซริน (มาเลเซีย) 69-71-71-67, ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ 71-72-67-68
279 จิตรกร น่วมทนงค์ 65-71-76-67, จาตุรนต์ ดวงไพชุม 69-71-72-67, ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ 71-69-70-69
280 ภูมิ ภัทโรพงศ์ 72-70-72-66
281 สิรภพ ยะปาละ 72-72-72-65, ฐิติพัศ เล็ม 68-70-72-71
282 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 71-68-75-68, กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข 69-69-71-73