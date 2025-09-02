เปิดโหวตแล้ว! Thailand Game Awards 2025 ลุ้นสุดยอดเกมแห่งปีพร้อมกัน 19 ต.ค.นี้

เปิดให้โหวตแล้วสำหรับงานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของวงการเกมในประเทศไทย Thailand Game Awards 2025 (TGA 2025) ที่จัดขึ้นเป็นประจำภายในงาน Thailand Game Show ที่ในปีนี้จับมือกับ gamescom asia สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้งานเกม Thailand Game Awards ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่คอเกมหลาย ๆ คนจับตารอคอย และได้ร่วมเป็นหนึ่งในการตัดสินเกมที่เป็นที่สุดแห่งปี
โดยในปีนี้เปิดให้เหล่าคอเกมและสื่อมวลชนได้ร่วมโหวต ถึง 15 สาขา ได้แก่ Best Game Publisher / Best Sports Game / Best Family Game / Best Multiplayer Game/ Best Mobile Game / Best Ongoing Game / Best Action Game / Best RPG Game/ Best Fighting Game / Best Action Adventure Game / Best Indie Game / Best PC - Console Game / Popular Vote / Most Anticipated Game และ Game Of The Year 2025 สามารถโหวตได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 21 กันยายน 2568
เพราะทุกเสียงโหวตมีความสำคัญ…. ในการตัดสินและรางวัลนี้ยังมอบให้เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับทุกรางวัลที่เป็นแรงผลักดันให้อุตสหกรรมเกมในไทยมีชื่อเสียงในระดับสากล มาลุ้นพร้อมกันว่าเกมไหนจะคว้ารางวัล Game Of The Year 2025 ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show วันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนเวทีหลักของงาน ในโซนบันเทิงและจัดแสดงเกม สามารถซื้อบัตรเข้างานได้แล้ววันนี้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/GCAxTGS2025
สำหรับการเปิดโหวต Thailand Game Awards 2025 จะเปิดให้โหวตตั้งแต่วันนี้ – 21 กันยายน 2568 สามารถร่วมส่งคะแนนโหวตได้ที่ https://www.online-station.net/vote/campaign/23
