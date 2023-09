ครั้งแรก! Thailand Game Awards 2023 เปิดรับเสียงโหวตแบบสาธารณะ

การมาของ Thailand Game Show 2023 นับเป็นอีกช่วงเวลาที่ใครหลาย ๆ คนต่างรอคอยและสำหรับปีนี้ไม่เพียงจะขนความสนุกมากมายมามอบให้กับทุกคนเหมือนเคย และครั้งแรกสำหรับงานประกาศรางวัล Thailand Game Awards 2023 (TGA 2023) ได้เปิดให้ทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการให้คะแนน กับทั้ง 7 สาขา ประกอบไปด้วย สาขา Best Game Publisher, สาขา Best Mobile Game,สาขา Best Esports Game, สาขา Best Esports Team, สาขา VTuber of The Year, สาขา Game Creator of The Year, สาขา Best PC, Console Game และสาขา Game Of The Year 2023 [เฉพาะสื่อมวลชนสายเกมในประเทศไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโหวต] เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับทุกรางวัล และเพิ่มแรงผลักดันให้วงการเกมในไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับการเปิดโหวต Thailand Game Awards 2023 จะเปิดให้โหวตตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 สามารถร่วมส่งคะแนนโหวตได้ที่ https://www.online-station.net/pc-console-game/726506/ ประกาศผลในวันที่ 22 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ Exhibition Hall 3-4 (เวทีใหญ่) ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023 เตรียมเปิดโลกของเกมและของเล่นพร้อมกัน ณ Hall 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 20-22 ตุลาคมนี้ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.zipeventapp.com