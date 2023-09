อัญมณีไทยครองใจทั่วโลก “บางกอกเจมส์” ปีนี้สำเร็จเกินเป้า

งานนี้ไม่เพียงแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบวงจร แต่ยังสร้างเครือข่ายการค้าระดับนานาชาติ จากกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น อาทิ งาน Networking Reception งาน Business Matching ซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ จากนักออกแบบรุ่นใหม่ ในนิทรรศการ The Jeweller และนิทรรศการ The Magnificant 40-Year Journey of Brillance ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

สำหรับงานบางกอกเจมส์ครั้งต่อไป จะจัดเต็มรูปแบบปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 69 จัดในวันที่ 21-25 ก.พ. 67 และครั้งที่ 70 ในวันที่ 9-13 ก.ย. 67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์