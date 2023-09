“Most Loved Beauty Awards 2023” โหวตสกินแคร์ท็อปลิสต์ ตรงใจ ใช้แล้วชอบ การันตีโดยบู๊ทส์

ณัฏฐวรรณ โกศลวงศ์ Managing Director บู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย เผยว่า “เพราะบู๊ทส์เป็นผู้นำด้านสุขภาพและความงามที่ดูแลคนไทยมาตลอด 26 ปี ใส่ใจเรื่องสุขภาพและความงามของคนไทยอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีความเข้าใจอินไซต์ของคนไทยอย่างแท้จริง ว่าการดูแลตนเองของคนไทยในปัจจุบัน ไม่ได้หมายถึงเรื่องสุขภาพ หรือ ความงาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่หมายถึงการดูแลตนเองแบบองค์รวม หรือ Holistic Wellness Self-care เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำงานเสริมกันได้ดีที่สุด เพื่อมาดูแลตนเอง เสริมความมั่นใจ จากภายในสู่ภายนอกนั่นเอง และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็น Wellness & Well-Skin Solution ผู้ช่วยดูแลคุณแบบครบวงจร บู๊ทส์จึงมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นการดูแลตนเองเพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก ด้วยการจัดงาน “Boots Most Loved Beauty Awards 2023” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บู๊ทส์ชวนแฟน ๆ มาร่วมโหวตสกินแคร์ท็อปลิสต์ แชร์จากประสบการณ์ตรงของลูกค้าบู๊ทส์ ใช้แล้วชอบจริง อยากมาแนะนำและบอกต่อ”

งาน “Boots Most Loved Beauty Awards 2023” เป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าคนรักผิวมาร่วมโหวตสกินแคร์ท็อปลิสต์ในใจ แฟน ๆ 14 หมวด ผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าร้านบู๊ทส์ ประกอบไปด้วยสกินแคร์ 4 ประเภทหลัก ครบครันตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และผลิตภัณฑ์กันแดด ได้แก่

1.Skin Segmentations: Brightening Most Loved / 40’s Must have / Anti Acne Hero

2.Affordable with Quality: Basic Yet Essentials / UK Affordable / Skin Super Solution

3.Best in Class: No.1 Sun Protection / Body Cleanse For All / Superb Body Pampering / Solution-Led Body Cleanse / Haircare Hero

4.Ingredients Skincare: Vitamin C Champion / Hyaluronic Holy Grail / Retinol Top-Rank

ภายในงาน “Boots Most Loved Beauty Awards 2023” อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมจัดเต็มสำหรับคนรักผิว อาทิ ดิสเพลย์สกินแคร์ไอเท็มเด็ดที่แฟน ๆ โหวต เกมให้สาวกบิวตี้ร่วมสนุกและชิงรางวัล โดยไฮไลต์ในงานคือการประกาศรางวัลสกินแคร์ท็อปลิสต์โดนใจ ทั้งหมด 25 รางวัล ซึ่งมี ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ ตัวแทนคนดังผิวสุขภาพดี มาแชร์ทิปส์การดูแลผิวสวย สุขภาพดีจากภายในและภายนอกกับเหล่าคนรักผิวอีกด้วย

“บู๊ทส์ขอร่วมเป็น Wellness & Well-Skin Solution ที่ช่วยบูสต์ความมั่นใจให้กับคนไทย ด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ดัง และ Exclusive Brand ที่ตอบอินไซต์การดูแลสุขภาพผิวพรรณของทุกคน ตอบโจทย์คนรักผิวยิ่งขึ้นด้วยดีลปัง ๆ ราคาโดนใจ พร้อมเสริมความมั่นใจให้ลูกค้าบู๊ทส์อุ่นใจกับบริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไอเทมสำหรับผิว (Skin Advisor) หรือคำแนะนำเจาะลึกเรื่องสุขภาพผิว จากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าบู๊ทส์เลือก ตอบโจทย์ ตรงใจ คนรักสุขภาพผิวอย่างแท้จริง” นางสาวณัฏฐวรรณกล่าวเสริม