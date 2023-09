“The history of Whoo” จัดงาน HWANYU, THE TIMELESS BEAUTY เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ พร้อมเปิดตัว “แอฟ-ทักษอร” ในฐานะ Friend of Whoo คนแรกของประเทศไทย

แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียมจาก บริษัท แอลจี เฮ้าส์โฮลด์ แอนด์ เฮลธ์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยโฉมการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ 3 ตัวดังจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ผลิตภัณฑ์แห่งความงามเพื่อส่งมอบความอ่อนเยาว์เหนือกาลเวลา มอบการบำรุงผิวอย่างล้ำลึก ฟื้นคืนผิวร่วงโรย และย้อนอายุผิวอ่อนเยาว์ถึง 10 ปี เผยความงดงามอันเป็นนิรันดร์ดุจผิวของจักรพรรดินี ด้วยคุณค่าของส่วนประกอบหลักจากโสมป่าอายุกว่า 30 ปีที่เติบโตตามธรรมชาติเท่านั้น ล่าสุด Whoo ประกาศให้เป็นเฟรนด์ ออฟ ฮู (Friend of Whoo) คนแรกของประเทศไทยโดยงาน Hwanyu, The Timeless Beauty นำโดย อิน ชอล คิม ผู้อำนวยการ บริษัท แอลจี เฮ้าส์โฮลด์ แอนด์ เฮลธ์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ หฤดี วรพงศ์พิสุทธิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ The history of Whoo ร่วมประกาศให้ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ เป็น Friend of Whoo คนแรกของประเทศไทย เพื่อเผยความงามอันเป็นหนึ่งเหนือกาลเวลาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hwanyu (ฮวานยู) โฉมใหม่สูตรอัปเกรดด้วยส่วนประกอบหลักจากโสมป่าอายุกว่า 30 ปี ผสาน Imperial Youth Complex™ สารสกัดเข้มข้นที่อุดมไปด้วยเซลส์โสมป่าและสมุนไพรเกาหลีอันล้ำค่าอีกกว่า 70 ชนิด ในสัดส่วนที่พัฒนาขึ้นพิเศษสำหรับการแก้ปัญหาริ้วรอยแห่งวัยโดยเฉพาะอิน ชอล คิม (In Chul Kim) ผู้อำนวยการ บริษัท แอลจี เฮ้าส์โฮลด์ แอนด์ เฮลธ์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการต้อนรับการอัปเกรด Hwanyu ทาง The history of Whoo มีความยินดีที่จะประกาศให้ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ เป็น Friend of Whoo คนแรกของประเทศไทย รับหน้าที่เป็นตัวแทนของ 2 ผลิตภัณฑ์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ Hwanyu Imperial Youth Master Cream ครีมบำรุงผิวสูตรเข้มข้นเพื่อฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ของผิว พร้อมเติมเต็มร่องลึกเพื่อผิวที่งดงามดุจจักรพรรดินี และ Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream ฟื้นบำรุงผิวรอบดวงตาให้แข็งแรง พร้อมลดเลือนริ้วรอยและความหมองคล้ำ สู่การเป็นหญิงสาวที่มีความสวยสง่าจากภายในสู่ภายนอก เป็นความงามเหนือกาลเวลา (Timeless) เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในไลน์ Hwanyu และมีความเรียบหรูราวกับจักรพรรดินี อันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Whooทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ในฐานะ Friend of Whoo คนแรกของเมืองไทยได้เผยความลับของผิวที่แลดูอ่อนเยาว์และเด็กลง 10 ปี ว่า พออายุมากขึ้นการดูแลตัวเองยิ่งสำคัญ แต่ก่อนเคยคิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ แต่พอโตขึ้นก็รู้ว่าเราต้องเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด แอฟจึงเลือกใช้ Hwanyu ไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงถึง 10 ปีหฤดี วรพงศ์พิสุทธิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ The history of Whoo กล่าวว่า สำหรับไลน์ผลิตภัณฑ์ Hwanyu (ฮวานยู) ที่ The history of Whoo ได้อัปเกรดสูตรใหม่ จัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับมาสเตอร์พีซที่มีความพิถีพิถันจากส่วนผสมเลอค่า โดยใช้ส่วนผสมหลักคือโสมป่าและสมุนไพรทางการแพทย์กว่า 70 ชนิด ผสมผสานด้วยสัดส่วนที่ลงตัวเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของส่วนผสมทุกชนิด โดยสัดส่วนนี้ได้รับการจดบันทึกโดยเเพทย์หลวงในวังมากว่า 800 ปี ส่งผ่านมาถึงยุคสมัยปัจจุบัน โดย Whoo ได้ค้นคว้าวิจัยกว่า 20 ปี จนพบ Active Ingredient ล้ำค่าที่สามารถแก้ปัญหาริ้วรอยแห่งวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมของผิวที่สมดุล มอบพลังงานชีวิตคืนสู่ผิวเพื่อผิวอ่อนเยาว์สุขภาพดีกลุ่ม Hwanyu ประกอบด้วย 7 ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยมอบการดูแลผิวเพื่อการต่อต้านริ้วรอยและสัญญาณแห่งวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นการดูแลผิวหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผิวจนถึงการบำรุงอย่างล้ำลึก ได้รับการปรับปรุงสูตรใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการเพิ่ม Imperial Youth Complex™ สารสกัดเข้มข้นที่กักเก็บพลังงานจากโสมป่าที่เฝ้ารอด้วยความอุตสาหะกว่า 260,000 ชั่วโมง ก่อนจะเก็บเกี่ยวด้วยความพิถีพิถัน และนำมาสกัดทั้งต้น ตั้งแต่รากไปจนถึงใบ ด้วยกรรมวิธีเฉพาะจากการค้นคว้าของ LG เพื่อให้สารอาหารจากโสมป่าสามารถถูกส่งเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังผสานสมุนไพรจากตำรับยาดั้งเดิมเกาหลีอีกร่วม 70 ชนิดที่เข้าช่วยตอบสนองความต้องการของผิว สู่ผลลัพธ์ผิวแข็งแรง ดูสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกสำหรับ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ ได้แก่1. Newly Upgraded Hwanyu Imperial Youth Master Cream ปริมาณ 60 ml ราคา 29,900 บาท ครีมเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มดุจแพรไหมที่สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาริ้วรอยแห่งวัยโดยเฉพาะ สู่ผลลัพธ์ผิวกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ 10 วันแรกที่ใช้ และเมื่อใช้ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ลงได้ถึง 10 ปี2. Newly Upgraded Hwanyu Imperial Youth Recovery Serum ปริมาณ 50 มล. ราคา 18,990 บาท เซรั่มที่พัฒนามาจาก Hwanyu Imperial Youth Essence เนื้อสัมผัสบางเบา ไม่เหนอะหนะ พร้อมผสานสมุนไพรจากตำรับความงามที่ถูกใช้จริงโดยองค์จักรพิรรดินีเกาหลีถึง 8 ชนิด ได้แก่ โกฐหัวบัว รากโสม ชะเอม โป่งรากสน สูตี้หวัง โบตั๋นญี่ปุ่น ไป๋จู๋ และโสมตังกุย ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อผิวกระชับ เนียนละเอียด3. Newly Upgraded Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream ปริมาณ 25 ml ราคา 15,900 บาท ที่ได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีการดูแลผิวรอบดวงตาตามฉบับการแพทย์แผนตะวันออก ผ่านตำรับสมุนไพร 10 ชนิด ช่วยลดรอยคล้ำบริเวณถุงใต้ตาจากเส้นเลือดฝอย และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตรอบดวงตา พร้อมเติมความชุ่มชื้น เพื่อผิวรอบดวงตาที่กระชับ กระจ่างใสนอกจากนี้ Hwanyu ยังได้ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดูทันสมัย เรียบหรู แต่ยังคงกลิ่นอายเดิมของไลน์ Hwanyu ด้วยการใช้ สีม่วง Royal Purple สัญลักษณ์ของความสง่างามแบบราชสำนักและความงามอมตะขององค์จักพรรดินี และประดับ นกฟีนิกซ์สยายปีก ที่ส่วนยอดของฝาบรรจุภัณฑ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแห่งจักรพรรดินี ตัวแทนแห่งโชคลาภและความเป็นนิรันดร์สัมผัสความงามเหนือกาลเวลาได้แล้ววันนี้ ณ เคาน์เตอร์ The history of Whoo ทุกสาขา หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าและช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: The history of Whoo Thailand หรือ Line: @thehistoryofwhooth