Thailand Game Awards 2024 ชวนเกมเมอร์ร่วมโหวตรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี!

เพราะทุกเสียงโหวตสำคัญ Thailand Game Awards 2024 (TGA 2024) ได้เปิดให้ทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการให้คะแนน กับทั้ง 11 สาขา ประกอบไปด้วยสาขา Best Game Publisher / สาขา Best Mobile Game / สาขา Best Ongoing / สาขา Best PC และ Console Game / สาขา Best Action Game / สาขา Best RPG / สาขา Best Sports Game / สาขา Best Family Game / สาขา Best Art Direction / สาขา Best Thai Game และสาขา Game Of The Year 2024 เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับทุกรางวัลและเพิ่มแรงผลักดันให้วงการเกมในไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับการเปิดโหวต Thailand Game Awards 2024 จะเปิดให้โหวตตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2567 สามารถร่วมส่งคะแนนโหวตได้ที่ https://forms.gle/Dcv64jZMr5gb8dgK8 แล้วมาร่วมลุ้นและฟังเสียงของเหล่าเกมเมอร์ชาวไทยไปพร้อมกันได้ในงาน Thailand Game Show 2024 Presented by synnex จะประกาศผลในวันที่ 20 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไปThailand Game Show 2024 Presented by synnex จะจัดขึ้นที่ Hall 3-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ สามารถซื้อบัตรได้ที่ Zipevent