พรรคไทยก้าวใหม่ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เลขาธิการพรรคช่วยผู้สมัครหาเสียง เดินหน้าปักธงภาคใต้ มั่นใจศักยภาพผู้สมัครตอบโจทย์พื้นที่

พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมคณะทำงานพรรค ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อพบปะประชาชนและสนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสตอบรับที่อบอุ่นจากประชาชน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อแนวทางการทำงานและผู้สมัครของพรรคในจังหวัดตรัง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของพรรคในการปักธงภาคใต้
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เริ่มต้นในช่วงเช้า ณ อำเภอห้วยยอด เขต 2 จังหวัดตรัง โดยเลขาธิการพรรคได้ร่วมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ นพ.กิตติเดช วรรณบวร (น้องหมอ) ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) พร้อมพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนความคาดหวังต่อผู้แทนที่เข้าใจปัญหาสุขภาพ อาชีพ และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนอย่างแท้จริง
ช่วงบ่าย เดินทางต่อไปยังพื้นที่เขต 4 อำเภอกันตัง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงของ ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้สมัครในพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับจากประชาชนและเครือข่ายชุมชนอย่างใกล้ชิด หลายเสียงสะท้อนถึงความต้องการเห็นผู้แทนที่มีความรู้ ความเข้าใจพื้นที่ และสามารถผลักดันนโยบายจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศได้จริง
ก่อนปิดภารกิจในช่วงเย็น เลขาธิการพรรคได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง เขต 1 ณ ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ แอนจี้ อัจฉรา วงศ์สุทธิวัศ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและเป็นกันเอง โดยประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพของผู้สมัครในการเข้าถึงประชาชนและเชื่อมโยงประเด็นปากท้องกับนโยบายของพรรค
นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นชัดว่าประชาชนต้องการการเมืองที่เข้าใจชีวิตจริง และผู้แทนที่ทำงานได้จริง พรรคไทยก้าวใหม่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้สมัครในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นทีมที่เติบโตจากพื้นที่ เข้าใจปัญหา และพร้อมทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
“จังหวัดตรังไม่ใช่แค่พื้นที่หาเสียง แต่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของพรรคในการสร้างฐานการเมืองภาคใต้ พรรคไทยก้าวใหม่พร้อมปักธงในจังหวัดตรัง และเดินหน้าผลักดันผู้แทนที่มีคุณภาพเข้าสู่สภา เพื่อเป็นเสียงของคนใต้ในระดับประเทศอย่างแท้จริง” นายก้องเกียรติกล่าว
พรรคไทยก้าวใหม่ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า การเมืองที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้จริง โดยจังหวัดตรังจะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายฐานพลังการเมืองในภาคใต้ของพรรคไทยก้าวใหม่