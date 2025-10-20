สุดไว! ตร.ปทุมวัน-ท่องเที่ยว ตามคืน “มงกุฎ Miss Universe ศรีลังกา” ลืมไว้บนแท็กซี่

นางงามศรีลังกาทำมงกุฎ Miss Universe 2025 หาย หลังลืมไว้บนแท็กซี่ โชคดีตำรวจปทุมวัน-ตำรวจท่องเที่ยวระดมตรวจวงจรปิดตามรอยคนขับ พบและนำส่งคืนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ได้รับคำชื่นชมในความรวดเร็วและมืออาชีพ
วันนี้ (20 ต.ค.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 13.48 น. เกิดเหตุมงกุฎของ Lihasha Lindsay-White ผู้ครองตำแหน่ง Miss Universe Sri Lanka 2025 สูญหายภายในบริเวณ สยามเซ็นเตอร์พอยต์ สยามสแควร์ ซอย 3 แขวงและเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบื้องต้นผู้เสียหายแจ้งว่าได้โดยสารแท็กซี่สีขาว-ชมพู ทะเบียน ทฬ 5714 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายบุญชื่น มาตรคำจันทร์ เป็นคนขับ เมื่อลงจากรถจึงพบว่ามงกุฎและชุดเดรสสีเขียวเข้มที่นำติดตัวมาหายไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวัน ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนพบรถแท็กซี่คันดังกล่าว จึงประสานสหกรณ์แท็กซี่ในวันทำการถัดมา และสามารถติดต่อคนขับได้ ก่อนนายบุญชื่นนำมงกุฎมาคืนให้ผู้เสียหายผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมในความรวดเร็วและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ที่สามารถติดตามทรัพย์สินสำคัญของนางงามต่างชาติกลับคืนได้ภายในเวลาอันสั้น