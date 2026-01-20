“โอกาสใหม่” บุกชุมพร "ปลัดตุ๋ม" ชูรัฐสวัสดิการ–แช่แข็งหนี้ ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ย้ำ “มีเรา ไม่มีมืด”

“โอกาสใหม่” บุกชุมพร เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ “จตุพร” ชูนโยบาย “มีเรา ไม่มีมืด” ดันรัฐสวัสดิการ–แช่แข็งหนี้ ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ลั่น “วิกฤตวันนี้ คือโอกาสใหม่ของประชาชน”
พรรคโอกาสใหม่ นำโดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารพรรค และผู้สมัคร สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขต ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ บริเวณหน้าอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
นายจตุพร ขึ้นเวทีปราศรัย แสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของพรรคในทุกมิติ ภายใต้สโลแกน “มีเราไม่มีมืด” ย้ำจุดยืนการเมืองที่มุ่งแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ชูนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิด วัยทำงาน จนถึงบั้นปลายชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับทุกครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่า “มีเราไม่มีมืด ประชาชนต้องไม่เดินลำพัง“
นอกจากนี้ยังชูนโยบายด้านเศรษฐกิจ “แช่แข็งหนี้ประชาชนเป็นระยะเวลา 2–3 ปี” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตั้งหลัก ฟื้นฟูกำลังซื้อ และลดภาระทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง ควบคู่กับนโยบายเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย การค้า และการจ้างงานในระดับชุมชนและท้องถิ่น
พร้อมกันนี้ นายจตุพร ยังกล่าวถึงนโยบายด้านความมั่นคง โดยย้ำว่ารัฐต้องดำเนินการอย่าง เด็ดขาด โปร่งใส และยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และเสถียรภาพของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน
ช่วงท้าย นายจตุพรได้เชิญชวนประชาชนชาวชุมพร ร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตที่ประเทศกำลังเผชิญ ให้เป็น “โอกาสใหม่” ด้วยการเลือกพรรคการเมืองที่มีแนวคิดชัดเจน กล้าตัดสินใจ และพร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
โดยชี้ว่า “วิกฤตวันนี้ คือโอกาสใหม่ของประชาชน แต่โอกาสใหม่ไม่ได้เกิดเอง ต้องสร้างด้วยการตัดสินใจของประชาชน“
จากนั้น นายจตุพร พร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอหลังสวน หาเสียงช่วยนายสันต์ ฉิมหาด ผู้สมัครรับเลือก สส. เขต3 หมายเลข 1 โดยได้ขึ้นเวทีปราศรัยขอคะแนน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าอยากเห็นพรรคโอกาสใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมือง