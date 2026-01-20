“อนุทิน” ยันแก้ รธน.ภูมิใจไทยไม่คิดแตะพระราชอำนาจ ไม่ต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุให้พรรคการเมืองที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญควรออกมาบอกให้ชัดว่าจะแก้ส่วนไหนบ้าง เห็นด้วยหรือไม่ ว่า อย่างพรรคภูมิใจไทย เมื่อเราไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ตนก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรเพิ่มเติม ไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติม
เมื่อถามว่า มีบางพรรคบอกว่าไม่ต้องเขียนล็อกไว้เฉพาะหมวด 1 หมวด 2 เพราะมีเรื่องพระราชอำนาจแทรกอยู่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ ก็แล้วแต่
เมื่อถามอีกว่านายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่านอกจาก หมวด 1 หมวด 2 ยังมีอีกหลายส่วนที่มีพระราชอำนาจแทรกอยู่ ท่าทีภูมิใจไทยเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ภูมิใจไทยพูดไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 และไม่แตะพระราชอำนาจ ตนพูดชัดอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งพรรค เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมแล้ว