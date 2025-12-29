เพจดังแชร์ไอเดีย! ซื้อที่ตรวจแอลกอฮอล์พกติดรถ เช็กตัวเองก่อนขับ ลดเสี่ยงเจอด่าน-เกิดอุบัติเหตุ

เพจดังแนะผู้ขับขี่ตรวจแอลกอฮอล์ด้วยตัวเอง ใช้ง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที ชี้บางครั้งไม่รู้ตัวว่าดื่มเกิน เตือนตรวจไว้ดีกว่าเจอด่านหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วเดือดร้อนยาว
วันนี้ (29 ธ.ค.) เพจ“ผู้บริโภค” ได้โพสต์แนะนำอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา สำหรับใช้เช็กระดับแอลกอฮอล์ด้วยตนเองก่อนขับรถ โดยระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้งานง่าย ใช้เวลาเพียงประมาณ 2 นาที ก็สามารถทราบผลได้ทันที
เพจดังกล่าวยังระบุอีกว่า หลายครั้งผู้ดื่มอาจไม่รู้ตัวว่าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากน้อยเพียงใด หรือคิดว่าตนเอง “ไม่เมา” แต่เมื่อเจอด่านตรวจอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา การมีอุปกรณ์ตรวจติดรถไว้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดี
ทั้งนี้ เพจผู้บริโภคย้ำว่า วิธีที่ดีที่สุดยังคงเป็น “เมาไม่ขับ” แต่หากจำเป็นต้องตรวจสอบตัวเองก่อนเดินทาง การตรวจไว้ก่อนย่อมดีกว่าต้องมาเจอด่านแล้วเกิดปัญหาภายหลัง พร้อมตั้งคำถามถึงผู้ติดตามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดดังกล่าว