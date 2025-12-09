วันนอร์ หวังประชุมร่วมรัฐสภาฯ 10-11 ธ.ค.นี้ จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ได้สำเร็จ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวถึงวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ว่า ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ทำให้ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญอาจจะไม่เหมือนกับมีฉบับเดียว จึงอยากให้ประชาชนทุกคนรักและหวงแหนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยหวังว่า วันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญของประเทศ จะยังมีการประชุมร่วมรัฐสภาวิสามัญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งหากแก้ไขสำเร็จตามที่สมาชิกรัฐสภาต้องการ จะมีการกระจายอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์เฉพาะ
ทั้งนี้ การแก้รัฐธรรมนูญจะมีขึ้นในวันที่ 10-11 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นการประชุมสมัยวิสามัญในวาระ 2 เมื่อผ่านแล้ว ต้องรอ 15 วัน เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขใหม่ในวาระ 3 จากนั้น ถามประชาชนด้วยการทำประชามติอีกครั้งว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขอย่างไร จะมีการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยรายละเอียดจะมีการอภิปรายในวันที่ 10-11 ธันวาคมนี้
