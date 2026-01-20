“บวรศักดิ์” จี้พรรคการเมืองพูดให้หมดจะแก้ รธน.มาตราไหน ชี้ พระราชอำนาจไม่ได้มีแค่หมวด 1-2 เป็นเรื่องของระบอบปกครองห้ามเปลี่ยนแปลง

“บวรศักดิ์” แจงคำถามประชามติเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาล รธน.ไม่ได้ล็อกแค่หมวด 1-2 แต่พระราชอำนาจมีในหลายหมวด เช่น ครม. - สภา - สนธิสัญญา เพราะเป็นเรื่องของระบอบการปกครองที่ห้ามเปลี่ยนแปลง จี้พรรคการเมืองต้องบอกให้หมดว่าจะแก้จุดไหนบ้าง
เมื่อเวลา 10.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าคำถามประชามติที่รัฐบาลส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่มีหลักประกันว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะไม่ไปแตะหมวด 1 หมวด 2 ว่า ขอให้คนที่ออกมาพูดไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากดูแล้วจะทราบดีว่าที่รัฐบาลตั้งคำถามไปเป็นคำถามในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และจะเขียนล็อกแค่หมวด 1 หมวด 2 ไม่พอ จะดูแค่นั้นไม่ได้ เพราะเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องไปดูอีกหลายส่วนในรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างเช่น หมวดที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นพระราชอำนาจทั้งนั้น เพราะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงพระราชอำนาจในการตราพระราชกำหนด พระราชอำนาจให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสนธิสัญญา อำนาจยุบสภาฯ ก็อยู่ในหมวดว่าด้วยสภา เพราะนายกฯ ยุบสภา เองไม่ได้ รวมถึงต้องไปดูเกี่ยวกับบทห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่าแค่ไหนเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติแล้วถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ลงพระปรมาภิไธยถือว่าตกไปเลย เป็นการยับยั้งโดยเด็ดขาด เป็นอย่างนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2492 จนถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าใครไปเขียนให้เมื่อทรงใช้พระราชอำนาจแล้วให้สภาสามารถยืนยันได้มันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขัดต่อประเพณีการปกครองของประเทศไทย เพราะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงมีร่วมกับประชาชน ดังนั้น ถ้าอยากแน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ให้คนที่คิดจะแก้ไขออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเอาไว้ว่าจะแก้จุดใดบ้าง
เมื่อถามว่า หมายความว่า พรรคการเมืองที่ไม่ต้องการให้ล็อกการแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ให้ออกมาอธิบายว่าจะแก้ส่วนไหนบ้างใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ใช่ พูดมาให้หมดว่าจะไม่ปรับอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะหมวด 1 หมวด 2