ครม.เคาะคำถามประชามติ “สมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่” จัดพร้อมเลือกตั้ง สส.8 ก.พ.69

ครม.เลือกคำถามประชามติ “สมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่” ส่ง กกต. เดินหน้าให้ประชาชนมาออกเสียงพร้อมเลือกตั้ง สส.8 ก.พ. 2569
วันที่ (18 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่ง เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า ลดภาระงบประมาณ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิในคราวเดียว และช่วยลดภาระด้านการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สำหรับประเด็นคำถามในการออกเสียงประชามติ คณะรัฐมนตรีมีมติเลือกใช้คำถามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 และสอดคล้องกับมาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดคำถามว่า
“ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลประกอบการออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของคำถามที่ใช้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปรับปรุงและจัดทำข้อมูลประกอบการออกเสียงประชามติ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมใช้สิทธิออกเสียงประชามติควบคู่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเดียวกัน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอนาคตทางการเมืองของประเทศอย่างพร้อมเพรียง