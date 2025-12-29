"ทนายวิญญัติ" แจง "ทักษิณ" เป็นผู้ต้องขังชั้นกลาง ยังไม่พิจารณาเลื่อนชั้น รอลุ้น เม.ย.69

MGR Online - ทนายวิญญัติ เผย "ทักษิณ" สถานะผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลาง รอเสนอชื่อปรับชั้น เม.ย.69 ตามระเบียบราชทัณฑ์ ส่วนคดี ม.112 อยู่ระหว่างอุทธรณ์คดี
วันนี้ (29 ธ.ค.) ณ เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร เปิดเผยกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกคุมขังในเรือนจำฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68 ที่ผ่านมา ว่า ปัจจุบัน นายทักษิณ ยังคงสถานะผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลาง ส่วนจะได้รับเสนอชื่อปรับเลื่อนชั้นจากคณะกรรมการเรือนจำกลางคลองเปรม ไปยังคณะกรรมการส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์ จากชั้นกลางเป็นชั้นดี คือ ช่วงประมาณเดือน เม.ย.69 แม้เจ้าตัวจะอยู่ครบ 6 เดือน ในเดือน มี.ค.69 แต่ท่านก็พร้อมปฏิบัติตามระเบียบของราชทัณฑ์
นายวิญญัติ เผยว่า ส่วนการอุทธรณ์สู้คดีมาตรา 112 ของนายทักษิณ หลังจากที่อัยการสูงสุดคนปัจจุบันมีคำสั่งให้อัยการอุทธรณ์คดี โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการพิจารณาคดี 112 ของอัยการ มีการพิจารณาเเละมีมติ 8:2 เสียง เห็นควรไม่อุทธรณ์คดี ส่วนตัวมองว่าการอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการจัดส่งหมายอุทธรณ์ แต่เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม และไปยื่นหนังสือบอกกล่าวต่ออัยการสูงสุดว่าอำนาจที่ท่านไปฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้น ไม่สามารถใช้อำนาจของตัวเองไปหักมติหรือฝ่าฝืนมติคณะทำงานได้ เพราะคณะทำงานถือว่าเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็จะมีอำนาจเด็ดขาด เรื่องนี้ถ้าท่านจะใช้อำนาจตรงนี้ ท่านก็ไม่ควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่แรก เมื่อมีคณะทำงานและมีมติออกมาแล้ว ก็ต้องเคารพมติ ซึ่งกระบวนการนี้เราเห็นว่ามันไม่ชอบและไม่ถูกต้องแต่แรก
"ทั้งนี้ ผมมีข้อมูลด้วยว่าอัยการสูงสุดได้ไปที่ไหนเพื่อพบกับใครอีกด้วย เราก็สงสัย และเราก็พูดไปเพื่อเตือน ซึ่งวันที่ 26 ธ.ค. ก็ได้เตือนเป็นหนังสือไปยังอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ท่านทบทวนใหม่ ซึ่งหลังจากนั้น 1-2 วัน ก็มีข่าวว่าบุตรสาวของท่านไปลงสมัครกับพรรคภูมิใจไทย ฉะนั้น ข้อที่เราสงสัย และประชาชนก็เห็นว่า อัยการสูงสุดมีการดำเนินการฝ่าฝืนมติของคณะทำงาน และก็ยังใช้อำนาจตัวเอง แล้วจากนั้นลูกสาวตัวเองก็ไปลงสมัครพรรคภูมิใจไทย มันทำให้คนสงสัยว่าพวกท่านกำลังมีดีลอะไรหรือไม่ หรือท่านกำลังทำตามที่ใครขอหรือไม่"
นายวิญญัติ เผยอีกว่า เราในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ และเป็นทนายความของนายทักษิณ (จำเลย) เห็นว่าอัยการสูงสุดใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามมติของคณะทำงาน จึงเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายของอัยการเอง จึงขอให้ท่านได้อธิบายด้วย แต่ในทางการเมือง ก็เป็นสิทธิของลูกสาวท่านที่จะลงสมัครกับพรรคใดก็ตาม แต่มันก็ทำให้เราต่อจิ๊กซอว์ หรือคิดอะไรต่อได้ใช่หรือไม่ อย่างไรก็ดี ตอนนี้ตนต้องรอหนังสือตอบกลับจากทางอัยการสูงสุดทุกรายการที่ขอคัดถ่ายสำเนาไป เพื่อจะได้เอาเอกสารเกี่ยวกับคดี รายละเอียดมติ ข้อพิจารณาสั่งการของท่านไปตรวจดูว่าเหตุใดท่านจึงไม่เคารพ ตามมติคณะทำงาน จนเป็นเหตุมีคำสั่งให้อุทธรณ์ ท่านใช้อำนาจคนเดียวได้หรือไม่
นายวิญญัติ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายของนายทักษิณ ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 2) มีผลฎีกาแจ้งกลับมาหรือยังนั้น ตนขอเรียนว่า ทราบว่ายังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของสำนักงานราชเลขาฯ ซึ่งเราไม่อาจก้าวล่วงได้ เป็นเรื่องของพระราชอำนาจ ซึ่งในฐานะปวงชน ราษฎรไทย เราก็ต้องรอไปก่อน