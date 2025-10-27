"สมคิด" หนุน ‘จาตุรนต์’ นั่งหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ อวยเหมาะสุดในสถานการณ์นี้ เชื่อมั่นฉายแสงตัวเองแน่นอน

‘สมคิด’ หนุน ‘จาตุรนต์’ นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ลั่น เป็นบุคคลที่เหมาะสมในสถานการณ์การเมืองร้อน มั่นใจจะฉายแสงของตัวเองออกมาแน่นอน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายสมคิด เชื้อคง อดีตสส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีพรรค พท.เตรียมหารือเพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่หลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรค พท. ลาออกจากหัวหน้าพรรค ว่า ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการนำเสนอดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค พท. คนใหม่หลากหลายชื่อ หนึ่งในคือนายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งตนมองว่านายจาตุรนต์ เหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากนายจาตุรนต์ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมาย มีความเหมาะสม มีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่คิดอะไรตรงไปตรงมา
”ยอมรับว่าการนำเสนอครั้งนี้ยังไม่คุยกับนายจาตุรนต์ และไม่ได้ปรึกษาใครในพรรค ทั้งนี้ เป็นความเห็นของผมในฐานะเป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่ง ที่กำลังจะเลือกหัวหน้าพรรค ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยผมขอเสนอนายจาตุรนต์ เป็นหัวหน้าพรรค ด้วยเหตุผลที่เป็นนักการเมืองที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในทางการเมืองมาตลอด และเดินในแนวทางประชาธิปไตยมาตลอดชีวิตการเมือง เป็นสิ่งที่จับต้องได้ รวมทั้งเป็นคนมีความรู้ความสามารถไม่เป็นสองรองใคร บนเวทีการเมืองที่การแข่งขันรุนแรงมาก“ นายสมคิด กล่าว
นายสมคิด กล่าวอีกว่า ตนมั่นใจว่านายจาตุรนต์ จะฉายแสงของตัวเองออกมาอย่างแน่นอน แต่ตนเป็นเพียงเสียงเล็กๆ เพียงเสียงเดียว ส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน ตนเพียงจะบอกว่าหากตนมีสิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรค ตนจะเลือกนายจาตุรนต์อย่างแน่นอน