"ภราดร" ชู จุดแข็งผู้นำปกป้องอธิปไตย เหตุต้องเลือกภท.ขอสานต่องาน ย้ำไว้ใจเพื่อนบ้านได้แค่ไหน

ทำไมต้องเลือกภูมิใจไทย ! “ภราดร” ชู จุดแข็งผู้นำปกป้องอธิปไตย ขอโอกาสสานต่องานอีก 4 ปี ย้ำเราไว้ใจเพื่อนบ้านได้มากแค่ไหน
วันนี้ (19ม.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล ผู้สมัคร สส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีว่าทำไมประชาชนต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยว่า ในช่วง 2 เดือนกว่า พรรคภูมิใจไทยได้แสดงให้เห็นศักยภาพการทำงานแล้วว่าสามารถทำได้มากขนาดไหน เราขอโอกาสจากประชาชนในอีก 4 ปีข้างหน้า และจะเข้ามาสานต่อสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ภัยสังคม การต่อต้านทุนเทา สแกมเมอร์ และกาสิโน
“ผมชวนทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราไว้ใจประเทศเพื่อนบ้านได้มากน้อยแค่ไหน แล้วผู้นำแบบไหนที่ประชาชนจะไว้ใจให้มาบริหารประเทศบนสถานการณ์ที่เราไม่ไว้วางใจเพื่อนบ้านแบบนี้ เราได้เห็นสภาวะความเป็นผู้นำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่พร้อมทำทุกอย่างปกป้องอธิปไตยของประเทศ ขอโอกาสจากคนไทยทุกคนให้พรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารประเทศอีก 4 ปี เข้าคูหากาเบอร์ 37” นายภราดร กล่าว