รมว.ยุติธรรม รอหลักฐานชัดก่อนลุยเช็กบิล "นักการเมือง-สส." เอี่ยวสแกมเมอร์ทุนเทา - เว็บพนัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รมว.ยุติธรรม เผยอยู่ระหว่างสืบสวนนักการเมืองและสส. กว่า 10 ราย เอี่ยวสแกมเมอร์ทุนเทา-เว็บพนัน รอหลักฐานชัดก่อนเปิดปฏิบัติการ

วันนี้ (9 ม.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าปฏิบัติการสืบสวนและจับกุมนักการเมืองและอดีต สส. ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน สแกมเมอร์ และยาเสพติดประมาณ 10 ราย โดยมีทั้งผู้สมัคร สส. และ สส. ในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ขณะนี้แนวทางดำเนินงานอยู่ระหว่างการสืบสวน ไม่สามารถกำหนดวันได้ว่าเป็นเมื่อใด ต้องรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนจากฝ่ายสืบสวนจึงจะเริ่มปฏิบัติการได้

เมื่อถามย้ำว่ามีข้อมูลชัดเจนว่าเป็น สส. ในสมัยปัจจุบันด้วยหรือไม่ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน สแกมเมอร์ และยาเสพติด พล.ต.ท.รุทธพล ปฏิเสธตอบคำถามนี้
