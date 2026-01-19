โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สุชาติ-มนูภาน" เป็น ป.ป.ช.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สุชาติ-มนูภาน" เป็น กรรมการ ป.ป.ช. หลัง "พบ.ต.อ.วัชรพล-สุวณา" พ้นตำแหน่ง
วันนี้ (19ม.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุชาติ สุนทรีเกษม และนายมนูภาน ยศธแสนย์ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ที่พ้นจากตำแหน่งประธาน ป.ป.ช.เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และนางสุวรรณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศณวันที่ 17 มกราคม 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีนายมงคล สุรสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ