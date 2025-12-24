มติวุฒิสภา เห็นชอบ “สุชาติ-มนูภาร” เป็นกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ นายสุชาติ สุนทรีเกษม อดีตผู้พิพากษาศาลอาญา และ นายมนูภาร ยศธแสนย์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นกรรมการ ป.ป.ช. กลุ่ม สว.อิสระ โวยลั่น ไม่ฟังเสียงทักท้วง
วันที่ 23 ธ.ค.ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 2 คน คือ นายสุชาติ สุนทรีเกษม อดีตผู้พิพากษาศาลอาญา แทน นายวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. และ นายมนูภาร ยศธแสนย์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา แทน นางสุวณา สุวรรณจูฑะ หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ที่มี พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. เป็นประธาน กมธ.ได้พิจารณาแล้วเสร็จ
โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณารายงานตรวจสอบประวัติเป็นการลับกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะกลับมาพิจารณาลงมติด้วยการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ โดยผลการลงมติ ของนายสุชาติได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วย 150 คะแนน ถือว่าได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ สว. จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็น ป.ป.ช.
ขณะที่การลงมติของนายมนูภาร ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วย 162 เสียง ถือว่าได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ สว. จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็น ป.ป.ช.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น มีการอภิปรายของ สว.กลุ่มอิสระ เพื่อทักท้วงการลงมติเห็นชอบของ สว. โดย น.ส.นันทนา นันทวโรภาส เห็นชอบองค์กรอิสระ 16 ตำแหน่ง อาทิ กกต. จำนวน 3 คน จาก 7 คน ป.ป.ช. จำนวน 2 คน จาก 9 คน และกำลังจะเลือกใหม่อีก 2 คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน จาก 9 คน เป็นต้น คนที่ สว.จะเห็นชอบจะกลายเป็นเสียงข้างมากในองค์กรอิสระ ทั้งนี้ มีข่าวกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. เรื่องฟอกเงินและอั้งยี่ จำนวน 8 ราย โดยจำนวนดังกล่าวมี สว. 2 คน นอกจากนั้นแล้ว ศาลคดีอาญาทุจริตสั่ง กกต. ชี้แจง 10 ข้อหา กรณีฮั้ว สว. โดยนัดตรวจคำฟ้องในวันที่ 27 มี.ค. คดีความเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว.กำลังเดินไป สังคมรับรู้เรื่องราวและหลักฐานชัดเจนมากขึ้น แต่ สว.ไม่สะทกสะท้านเสียงสะท้อนของสังคม ยังเดินหน้าตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัตผู้เสนอชื่อเป็น กกต. และลงมติเห็นชอบ ป.ป.ช. ไม่ฟังเสียงทักท้วงของสังคม
“สว.ถึง 138 คน แจ้งถูกข้อกล่าวหาในคดีฮั้ว สว. จากอนุสอบสวนและสำนวนอยู่ในมือ กกต. หาก กกต.พิจารณาคดีฮั้ว สว.เป็นคุณกับท่าน หาก กกต.ตรวจสอบเลือกตั้ง สส. เป็นคุณกับพรรคการเมืองสีเดียวกันท่าน ประชาชนจะรู้สึกอย่างไรแล้วกระบวนการยุติธรรมในประเทศจะมีอีกหรือ และจะได้รับความเชื่อมั่นอีกหรือ ดังนั้น สว.ควรยุติการเลือกองค์กรอิสระทั้งหมด เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และคำถามว่ามี สว.ไว้ทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้นขอเรียกร้องให้หยุดอำนาจของตนเอง ก่อนที่ประชาชนจะออกมาหยุดการทำหน้าที่ของ สว.ตลอดไป” น.ส.นันทนา อภิปราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากลงมติเห็นชอบ กรรมการ ป.ป.ช. แล้วเสร็จ ได้ปิดการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญทันที