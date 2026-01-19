โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุรพงษ์” นั่งเลขา ป.ป.ช.คนใหม่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "สุรพงษ์ อินทรถาวร" เป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2569 เป็นต้นไป
วันนี้ (19 ม.ค. 69) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2569 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2569 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี