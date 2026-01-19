“แป้ง อรกฤติย์” ชี้คนแปดริ้วอยากเปลี่ยน เปิดพื้นที่คนหน้าใหม่ทำงาน ย้ำไทยมีสิทธิป้องอธิปไตยหากถูกรุกราน

ผู้สมัครสส. ปชป. เขต1 ลุยตลาดบ้านใหม่100 ปี รับเสียงสะท้อนอยากเห็นเมืองแปดริ้วเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสคนหน้าใหม่แก้เศรษฐกิจ–จราจรเรื้อรัง ชูนโยบายเศรษฐกิจสายศรัทธา–Sport Tourism–Gastronomy ควบคู่ Smart City
น.ส.อรกฤติย์ แววคล้ายหงษ์ หรือ “แป้ง” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงว่า วานนี้ (18 ม.ค.) ตนและทีมงานได้ขึ้นรถแห่หาเสียงบริเวณถนนหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร ก่อนเดินทางพบปะประชาชนตามแนวถนนศรีโสธรตัดใหม่ ถนนเทพคุณากร จนถึงตลาดบ้านใหม่ และลงเดินเคาะประตูพบพี่น้องประชาชนในย่านการค้าสำคัญ “ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี” เพื่อแนะนำตัวและขอคะแนนเสียง โดยตนได้นำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับจังหวัดไม่ให้เป็นเพียง ทางผ่านของการพัฒนา โดยย้ำว่า แปดริ้วยังสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากโครงสร้างการพัฒนายังมองจังหวัดเป็นเพียงทางผ่าน
น.ส.อรกฤติย์ ระบุว่าฉะเชิงเทรามีศักยภาพในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนา เศรษฐกิจสายศรัทธา ควบคู่กับ Sport Tourism และ Gastronomy บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อกระตุ้นการพักค้างคืน การใช้จ่าย และการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ พร้อมผลักดันแนวคิด Smart City บริหารเมืองด้วยข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะปัญหาการจราจรในช่วงวันหยุดและเทศกาล ผ่านการผังเมืองและการบูรณาการการทำงานของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น รวมถึงยกระดับระบบสาธารณสุขและบริการสาธารณะให้เข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม
อย่างไรก็ตามการผลักดันนโยบายทั้งหมดจะต้องตั้งอยู่บนหลัก การเมืองสุจริตและการบริหารแบบมืออาชีพ โดยระบุว่าหากงบประมาณยังรั่วไหล การพัฒนาจะไม่สามารถเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงได้ พร้อมเสนอกรอบการทำงานเชิงนโยบายภายใต้แนวคิด “กล้าผลักดัน” อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาเยาวชน การเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและองค์กรระดับโลก และการบรรจุนโยบายที่ประสบความสำเร็จเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเส้นทางการหาเสียงน.ส.อรกฤติย์ ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่สะท้อนเสียงเดียวกันว่า อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และต้องการเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่เข้ามาทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการจราจรที่เรื้อรังมานาน
ขณะที่คุณยายรายหนึ่งสอบถามถึงท่าทีต่อปัญหาชายแดนไทย หากประเทศถูกรุกรานจะแก้ไขอย่างไร โดยน.ส.อรกฤติย์ตอบว่า “เมื่อเราถูกรุกราน ประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะโต้ตอบเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ”
สำหรับประวัติส่วนตัวน.ส.อรกฤติย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยได้รับโอกาส Transfer Technology กับบริษัท Texas Instruments ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรม Wafer Fabrication ในตำแหน่ง Process Engineer ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ผ่านมาได้นำองค์ความรู้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างการหมุนเวียนรายได้สู่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ที่นิด้า