'สิทธิกร ดิเรกสุนทร'นั่ง“ผู้จัดการทั่วไป” บสย. สมัยที่ 2 -สานต่อยกระดับองค์กร- ปลดล็อก SMEs เข้าถึงสินเชื่อ

รายงานข่าวจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระบุในวันนี้นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บสย.สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก โดยมีคณะผู้บริหาร บสย. เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนั้นนายสิทธิกรได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหาร บสย. พร้อมภารกิจสานต่อการยกระดับ บสย. ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการยกกระดับ “กลไกค้ำประกันสินเชื่อ” ให้เป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือ SMEs ในประเทศไทย ปลดล็อกให้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย
1. ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินของ SMEs โดยใช้กลไกของ บสย. เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Financial Inclusion) ผ่าน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ทั้ง 12 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับสถาบันการเงิน และ Non-Bank ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Digital Lending ของ บสย. พร้อมส่งต่อข้อมูลให้สถาบันการเงินที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
2. ยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้ บสย. ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานและกลไกหลักในการช่วยเหลือ SMEs ในประเทศไทย โดยการจัดโครงสร้างองค์กร กำลังคน และแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับการยกระดับ บสย. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือ SMEs ได้มากยิ่งขึ้น
3. ใช้ Digital เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร สร้างกลไกให้ บสย. เป็นส่วนหนึ่งใน Digital Ecosystem เพื่อพัฒนาระบบงาน และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน รวมถึงการนำ AI มาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ในการยกระดับการบริการ Digital Lending และ Digital Credit Guarantee เพื่อตอบโจทย์โลกการเงินยุคใหม่มากยิ่งขึ้น
4. บูรณาการข้อมูล TCG Score ของ บสย. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ฐานข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อตลอดเวลา 34 ปี มาวิเคราะห์ข้อมูลในมิติด้านต่างๆ เพิ่มโอกาสให้ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย อาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
อนึ่ง ปัจจุบันนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-Advanced) จาก UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MS-CIS) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BBA-Business Computer) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ด้านประสบการณ์การทำงาน รับผิดชอบงานในตำแหน่งสำคัญจากสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าภาครัฐ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิจัยอาวุโส และ ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)