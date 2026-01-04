“แมน คนเล็กหัวใจแกร่ง” ลั่นมั่นใจชนะศึกกาญจน์ เขต 2 เชื่อชาวบ้านยังไว้ใจ ส่งเข้าซบสภา

กาญจนบุรี - “แมน” ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี พรรคกล้าธรรม เขต 2 เบอร์ 5 ประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ มั่นใจเสียงชาวบ้านยังแน่น หลังลุยพื้นที่ต่อเนื่องหลายปี ชี้ได้แรงหนุนแกนนำพรรคเต็มกำลัง แม้ต้องชนตัวเต็งหลายพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร หรือ “แมน” ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.) เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 5 เจ้าของวลี “คนเล็กหัวใจแกร่ง” เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2513 เป็นชาวตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เส้นทางการเมืองของ “แมน” เริ่มต้นระหว่างปี พ.ศ.2550–2551 สังกัดพรรคชาติไทย ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 ในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2554 ด้วยคะแนน 45,540 คะแนน เอาชนะคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 – 8 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 5 วัน
แม้การเลือกตั้งปี พ.ศ.2562 และ 2566 จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่แมนยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือและพบปะประชาชนในพื้นที่เขต 2 อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากชาวกาญจนบุรีในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นที่ทำงานติดดิน
จากการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ระหว่างเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แมนกล่าวว่า การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีความมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อ.ท่าม่วง อ.ด่านมะขามเตี้ย และ อ.พนมทวน (ต.หนองโรง ต.ทุ่งสมอ ต.ดอนเจดีย์ และ ต.หนองสาหร่าย) ให้กลับเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนในสภา เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนอีกครั้ง
แมนยังระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอย่างเต็มที่ โดยพรรคกล้าธรรมส่งผู้สมัครในจังหวัดกาญจนบุรี 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขต 1 นายบุญฤทธิ์ ธรรมศร เบอร์ 2 และเขต 2 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร เบอร์ 5
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นศึกหนัก เนื่องจากแมนต้องเผชิญคู่แข่งตัวเต็งหลายพรรค อาทิ นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 และ นายชูศักดิ์ แม้นทิม แชมป์เก่า พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครรวม 9 ราย โดย 5 รายที่มีบทบาทหลัก ได้แก่
1.นายสถาพร วัยวัฒนะ พรรคเศรษฐกิจ เบอร์ 1
2.นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2
3.นายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 3
4.นายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4
5.นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร พรรคกล้าธรรม เบอร์ 5