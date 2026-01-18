xs
“เอกสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย” ควง “คุณแม่อุไร” ขอคะแนนให้หมายเลข 23 ลุยตลาดสมุทรปราการ หนุน “ว่าที่ร.ต.ธเนศ” ดูแลคนปากน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย แคนดิเดตนายกฯ หมายเลข 23 ซึ่งอีกบทบาทเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าพบแนะนำตัวกับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์​แห่งประเทศไทย​ เพื่อแนะนำนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตรวมถึงรายได้ของลูกจ้าง หากมีการเข้าโครงการอัปสกิวพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถเพิ่มรายได้คูณ2 ทันที

นายเอกสิทธิ์ พร้อม คุณแม่อุไร คุณานันทกุล มาช่วยลงพื้นที่หาเสียงช่วยว่าที่ ร.ต.ธเนศ พุ่มโพธิ์ ผู้สมัครสส. สมุทรปราการ หมายเลข 1 เขตสาม (เฉพาะตำบลเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
และตำบลบางเมืองใหม่) ขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดสังกะสี ตลาดเด่นชัย ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี











