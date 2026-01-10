ตลาดคึก! “เอกสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย” ช่วย “วีริสรา” อ้อนขอแม่ค้าพ่อขายซัพพอร์ต ยัน ทำจริง ทำเป็น ล้าน%
วันที่ 9 ม.ค.69 ที่ตลาดบองมาเช่และตลาดประชานิเวศ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย แคนดิเดตนายกฯของพรรค หมายเลข 23 พร้อมกรรมการบริหารพรรค เดินช่วยนางสาววีริสรา ช่วงยรรยง ผู้สมัครสส.กทม. เบอร์ 2 เขตหลักสี่ (ยกเว้นแขวงตลาดบางเขน) เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม เดินพบพ่อค้าแม่ขาย ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาด เพื่อแนะนำตัว แนะนำนโยบายพรรคปวงชนไทย เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ผู้ประกอบการนายจ้างตั้งแต่ สตาร์อัพ เอสเอ็มอีด้วย
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคปวงชนไทย เรามีประสบการณ์บริหารด้านธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้ว มีศักยภาพความสามารถและที่สำคัญเป็นคนดี จึงมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนได้ทันที โดยการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ
“ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่า ผมและพรรคปวงชนไทย เราทำจริง ทำเป็น ล้าน%”นายเอกสิทธิ์ กล่าว