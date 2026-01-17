“พราหมณ์ มุกดาสนิท”ผู้สมัคร สส.พปชร.จันทบุรี เดินเท้าเคาะประตูขอคะแนนเสียงชาวบ้าน ชู ปุ๋ยคนละครึ่ง ไฟฟ้าประรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้(17 ม.ค.)พรรคพลังประชารัฐ โดยนายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผู้สมัคร สส.หมายเลข 6 เขต 3 จ.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่หาเสียงกับประชน ในพื้นที่ ตำบลวันยาว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จ.จันทบุรี เพื่อขอคะแนนเสียงให้กับตนเอง และเลือกพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 43
นายพราหมณ์ กล่าวว่า ในฐานะเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก จึงได้รับทราบปัญหาในพื้นที่ ที่พบว่ามีปัญหาหลายด้านที่ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ดังนั้นตนเองจึงมักลงพื้นที่ หาเสียงแบบเดินเท้า และทักทายประชาชนตามบ้านเรือน สอบถามสารทุกข์ สุขดิบ ก่อนรวบรวมปัญหาทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงขอโอกาสประชาชนในพื้นที่ อาสา เป็น สส. เพื่อสะท้อนปัญหาดังกล่าว และนำมาแก้ไขให้ตรงจุด โดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ที่ดินทำกิน เป็นต้น พร้อมกันนี้ในการลงพื้นที่ ได้นำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ไปแจ้งให้กับประชาชนได้รับ ว่า เบื้องต้นพรรคมีนโยบายตอบโจทย์ของการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือเกษตร คือ ผลักดันโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ขายได้ก่อนปลูก และการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และมีนโยบายไฟฟ้าประชารัฐ ที่จะดำเนินการโซลาเซลล์ชุมชน หรือแม้แต่โครงการชุมชนประชารัฐคนละครึ่ง หรือ หมู่บ้านเงินล้าน โครงการเสริมทุน สร้างโอกาส เสริมรายได้ให้กับเอสเอ็มอี เป็นต้น