“พราหมณ์ มุกดาสนิท” ผู้สมัคร สส. หมายเลข 6 เขต 3 จ.จันทบุรี พปชร. ชู นโยบายกีฬา เสริมทักษะชีวิต วอนคนในพื้นที่ให้โอกาส

วันนี้(10 ม.ค.)นายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผู้สมัคร สส. หมายเลข 6 เขต 3 จ.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ เปิดนโยบายหาเสียง เอาใจคนรุ่นใหม่ เน้นการกีฬา เสริมทักษะชีวิต พร้อมเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนเอง สนับสนุน เยาวชนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ เมื่อครั้ง ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก ได้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลเยาวชนโดยสร้างสนามฟุตบอลได้มาตรฐานไว้ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกเยาวชน โดยทำฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นตนเองจึงมีแนวคิด ที่จะต่อยอดโครงการนี้ และ ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องต่อไป พร้อมขอโอกาส ประชาชนในพื้นที่ ให้โอกาสตนเองเข้าไปทำหน้าที่ตัวแทนประชาชน ผลักดันนโนบายด้านการกีฬาต่อไป สอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ คือ เรียนสั้น ทันยุค มีงานรอ โดยในข้อนี้ หากฝึกฝนเยาวชนให้มีคุณภาพด้านกีฬา ก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้
“ชาวบ้านใน อ. ขลุงอ.โป่งน้ำร้อน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ให้ขนานนามว่า มิสเตอร์ ฟุตบอล แต่ในการทำงานตนเอง ยังคลุกคลี ใส่ใจ รู้จริง ปัญหา เกษตรกรชาวสวนจันทบุรี อีกด้วย”นายพราหมณ์ กล่าว