xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม- 16 มกราคม 2569 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำชุดปฏิบัติการ “เต็มเหนี่ยว” กระทรวงอุตสาหกรรม นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ โพธิล้า อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (สอจ.นครปฐม) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางรถยนต์ ในตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


ชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยวรับฟังบรรยายสรุป พบปะทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และตรวจโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน เพราะแหล่งกำเนิดกลิ่นของโรงงานอยู่ติดกับชุมชน จากการตรวจสอบพบ 3 ประเด็นที่ต้องแก้ไข คือ 1. ห้องผสมยาง ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่สอดคล้องกับ แบบแปลน รายการคำนวณที่แจ้งไว้ 2. โรงงานไม่ได้จัดทำข้อมูลปริมาณสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) เพื่อแสดงข้อมูลการดำเนินการกำจัด บำบัดอย่างถูกต้อง โดยต้องจัดทำ Mass Balance ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน และ 3. อาคารรีดยาง บริเวณกองยางที่ผ่านการรีดแล้ว มีระบบรวบรวมอากาศ ระบายออกนอกอาคารโรงงานโดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่ง สอจ.นครปฐม ได้ดำเนินการออกคำสั่งฯ มาตรา 37 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

“กลิ่นเหม็นเกิดจากกระบวนการผสมยาง ซึ่งโรงงานได้ลงทุนระบบบำบัดอากาศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โรงงานต้องสื่อสารกับสังคม เพราะเศรษฐกิจ การจ้างงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดมีความสำคัญและต้องเดินไปด้วยกัน เพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้” นางสาวพลอยลภัสร์ กล่าว













ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย
ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย
ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย
ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย
ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น