ก.อุตฯ ส่งชุด “เต็มเหนี่ยว” บุกโรงงานยางนครปฐม เจอกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน สั่งแก้ไขด่วนตามกฎหมาย

นครปฐม- 16 มกราคม 2569 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำชุดปฏิบัติการ “เต็มเหนี่ยว” กระทรวงอุตสาหกรรม นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ โพธิล้า อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (สอจ.นครปฐม) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางรถยนต์ ในตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยวรับฟังบรรยายสรุป พบปะทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และตรวจโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน เพราะแหล่งกำเนิดกลิ่นของโรงงานอยู่ติดกับชุมชน จากการตรวจสอบพบ 3 ประเด็นที่ต้องแก้ไข คือ 1. ห้องผสมยาง ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่สอดคล้องกับ แบบแปลน รายการคำนวณที่แจ้งไว้ 2. โรงงานไม่ได้จัดทำข้อมูลปริมาณสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) เพื่อแสดงข้อมูลการดำเนินการกำจัด บำบัดอย่างถูกต้อง โดยต้องจัดทำ Mass Balance ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน และ 3. อาคารรีดยาง บริเวณกองยางที่ผ่านการรีดแล้ว มีระบบรวบรวมอากาศ ระบายออกนอกอาคารโรงงานโดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่ง สอจ.นครปฐม ได้ดำเนินการออกคำสั่งฯ มาตรา 37 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
“กลิ่นเหม็นเกิดจากกระบวนการผสมยาง ซึ่งโรงงานได้ลงทุนระบบบำบัดอากาศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โรงงานต้องสื่อสารกับสังคม เพราะเศรษฐกิจ การจ้างงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดมีความสำคัญและต้องเดินไปด้วยกัน เพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้” นางสาวพลอยลภัสร์ กล่าว