เปิดนรกกลางนครปฐม ! จ่าสิงห์ บุกโรงงานพลาสติกเถื่อน พบสภาพสุดสกปรก–ควันพิษฟุ้ง สั่งปิดทันที

“จ่าเอก ยศสิงห์” บุกโรงงานพลาสติกนครปฐมที่ชาวบ้านผวา ควันดำ กลิ่นพิษ ฝุ่นละอองคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออก
พบสภาพข้างใน เลวร้ายเกินรับได้ สกปรก หมักหมม เครื่องจักรพังสนิท เสี่ยงไฟไหม้—ทำงานแบบไร้กฎ ไร้มาตรฐานเหมือนหลุดมาจากยุคมืด
วันนี้(29 พ.ย.)จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม ลุยถึงหน้าประตูโรงงานผลิตพลาสติกหลังประชาชนร้องเรียนต่อเนื่องว่าถูก “ควันเหม็น–กลิ่นพิษ” โจมตีทุกวัน ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องปิดบ้านสนิท ยังไม่รอดกลิ่น
ทันทีที่คณะตรวจเข้าไปในพื้นที่ สิ่งที่พบคือภาพที่ตรงข้ามกับคำว่า “โรงงาน” โดยสิ้นเชิง
● ขยะพลาสติกกองพะเนินเหมือนภูเขา
● พื้นลื่นมันจากคราบน้ำมันเก่า
● เครื่องจักรขึ้นสนิมและสั่นคลอนน่าหวาดเสียว
● สายไฟห้อยระโยงระยาง เสี่ยงลัดวงจรได้ทุกเมื่อ
● ควันเหม็นหนาทึบจนตาแสบ
ระบบดูดอากาศที่ควรทำงานกลับพ่นกลิ่นเคมีออกมาซ้ำ ทำให้กลิ่นพิษเล็ดลอดไปทั่วชุมชนแทนจะถูกบำบัดภายในโรงงาน
แถมยังพบว่าโรงงานนี้ติดตั้งเครื่องบดพลาสติกเพิ่มโดยไม่ขออนุญาตถึง 4 เครื่อง ราวกับตั้งใจหลบเลี่ยงกฎหมายเต็มรูปแบบ และวางวัตถุดิบกระจัดกระจายอยู่นอกอาคารแบบไม่สนความปลอดภัยใด ๆ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจึงสั่งการตามกฎหมายให้ หยุดการดำเนินกิจการเเละปรับปรุงระบบบำบัดอากาศใหม่ทั้งหมด เก็บวัตถุดิบให้เรียบร้อย และหยุดใช้เครื่องจักรเถื่อนทันที พร้อมดำเนินคดีฐานขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าวอย่างชัดเจนและเด็ดขาดว่า
“สิ่งที่ชาวบ้านต้องเจอไม่ใช่เรื่องเล็ก และสภาพโรงงานนี้ยอมรับไม่ได้ทุกด้าน ผมสั่งปิด ให้แก้ไขทันที ถ้าไม่ทำ ผมปิดถาวร ไม่ผ่อนผันแม้วันเดียว”