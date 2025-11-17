"ธนกร" เผย ระงับเพลิงไหม้โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าวได้แล้ว อุตฯ อ่างทองสั่ง รง.หยุดประกอบกิจการทั้งหมด

"ธนกร" เผย ระงับเพลิงไหม้โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าวได้แล้ว แต่ยังคงทีมดับเพลิงไว้ 1 ทีม ป้องกันการติดไฟขึ้นอีก ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองสั่งโรงงานหยุดประกอบกิจการทั้งหมด เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บ ย้ำตรวจสอบมลพิษภายใน-ภายนอกโรงงานแล้ว ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานและชุมชนรอบโรงงาน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเหตุระเบิดและไฟไหม้หอสกัดน้ำมันรำข้าว ของบริษัท อ่างทองธัญชาติ จำกัด อ.ไชโย จ.อ่างทองว่า ได้รับรายงานจากทีมเต็มเหนี่ยวที่ลงพื้นที่พร้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองว่า ขณะนี้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ในเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังคงให้ทีมดับเพลิง 1 ทีม อยู่เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการติดไฟขึ้นอีก ส่วนสาเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้นั้น เนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บยังไม่สามารถระบุสาเหตุอย่างชัดเจน โดยขณะนี้ 1 ใน 3 ผู้บาดเจ็บสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว ส่วนอีก 2 คนยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นายธนกร กล่าวอีกว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองรายงานด้วยว่า ได้สั่งการตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการทั้งหมด เนื่องจากส่วนที่เกิดไฟไหม้อยู่บริเวณหอกลั่น ซึ่งเป็นส่วนหลักและเกิดความเสียหาย โรงงานจึงต้องหยุดประกอบกิจการทั้งหมด ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งศูนย์ภาค 6 เข้าตรวจสอบมลพิษภายในและภายนอกโรงงานแล้วพบว่า ไม่ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อพนักงานภายในโรงงาน รวมถึงประชาชนโดยรอบโรงงาน
สำหรับประเด็นการเยียวยาผู้ประสบเหตุนั้น นายธนกร กล่าวว่า บริษัทฯ แจ้งว่า จะเยียวยาตามข้อกฎหมาย ส่วนการเยียวยาเพิ่มเติมนั้น บริษัทฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 17 พ.ย. 68 ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง รายงานความคืบหน้าของสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และความเสียหายอื่นๆ ให้ผู้บริหารกระทรวงฯ รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย