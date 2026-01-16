ภาคประชาชนจี้ “สารี อ๋องสมหวัง” หยุดนิ่งเฉย ปมควบรวม AWN–3BB อย่าปล่อยสิทธิผู้บริโภคถูกเหยียบซ้ำ

ตามทวงความยุติธรรม! ประชาชนจี้ “สารี อ๋องสมหวัง” หยุดนิ่งเฉย ปมควบรวม AWN–3BB เตือนอย่าปล่อยสิทธิผู้บริโภคถูกเหยียบซ้ำ
นายสรศักย์ เรืองวิเศษ ประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน เดินทางไปยังสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค (TCC) เพื่อ ยื่นหนังสือ “สอบถามติดตามความคืบหน้า” ถึงนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค หลังจากเคยยื่นหนังสือครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ขอให้ TCC ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำตอบ ไม่มีความชัดเจน และไม่มีสัญญาณใด ๆ จากเลขาธิการสำนักงานฯ
นายสรศักย์ระบุว่า การยื่นหนังสือวันนี้เป็นการ “ทวงคำตอบ” อย่างเป็นทางการ เพราะการนิ่งเงียบของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สะท้อนปัญหาที่ประชาชนไม่อาจยอมรับได้ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านจำนวนมากทั่วประเทศ
“ผมยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคมาแล้วกว่า 2 เดือน แต่กลับไม่มีคำตอบ ไม่มีการแจ้งความคืบหน้า ไม่มีท่าทีใด ๆ ทั้งที่เรื่องนี้กระทบสิทธิผู้บริโภคโดยตรง หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายยังเงียบ ประชาชนจะพึ่งใคร” นายสรศักย์กล่าว
นายสรศักย์ชี้ว่า กรณีควบรวม AWN–3BB มีลักษณะชัดเจนว่าอาจส่งผลให้ “ทางเลือกของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านลดลง” และกระทบต่อโครงสร้างการแข่งขันในตลาด ซึ่งเป็นประเด็นที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเคยมีท่าทีไม่เห็นด้วยมาก่อน พร้อมเคยแสดงความผิดหวังต่อมติของคณะกรรมการ กสทช. ที่อนุญาตให้ควบรวม โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการที่ “จำกัดทางเลือก และละเลยสิทธิประชาชน”
นายสรศักย์ย้ำว่า หากสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยยืนหยัดดำเนินการทางกฎหมายในกรณีควบรวมโทรศัพท์มือถือ ทรู–ดีแทค ด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง และยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เหตุใดกรณีอินเทอร์เน็ตบ้าน AWN–3BB ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันและสิทธิผู้บริโภคในลักษณะใกล้เคียงกัน จึงกลับไม่มีความคืบหน้าให้ประชาชนรับรู้
“มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคต้องไม่เลือกปฏิบัติ หากเรื่องนี้กระทบสิทธิประชาชนเหมือนกัน สภาผู้บริโภคก็ควรทำหน้าที่อย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนต้องตั้งคำถามว่าเกิดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่” นายสรศักย์กล่าว
ในการยื่นหนังสือครั้งนี้ นายสรศักย์ขอให้เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค แจ้งความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ ว่าได้มีการดำเนินการใดไปแล้วบ้าง และจะใช้มาตรการใดในการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลกระทบการควบรวมดังกล่าว
ทั้งนี้ นายสรศักย์ย้ำว่า การติดตามครั้งนี้ไม่ใช่การขอความเมตตา แต่เป็นการ เรียกร้องความเป็นธรรม และเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยประชาชนจะไม่ยอมให้ “ความเงียบ” กลายเป็นคำตอบของหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อยืนอยู่ข้างผู้บริโภค
ผู้สื่อข่าวถามว่าการดำเนินการที่ล่าช้านี้ เข้าข่าย 2 มาตรฐานหรือไม่เพราะจากการควบรวมของ 2 บริษัทก่อนหน้านี้ สภาฯ ได้มีการดำเนินการแล้ว นายสรศักย์ กล่าวว่า ในฐานะประชาชนที่เป็นผู้บริโภคยืนยันว่าไม่ใช่คู่กรณีกับสภาฯ แต่การกระทำของสภาฯจะเป็นตัวบ่งชี้ เพราะกรณีของบริษัทอื่น ยังสามารถดำเนินการได้ แต่ในอีกกรณีกลับไม่มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ท่านมีหน้าที่โดยตรง มันจะเป็นสิ่งที่ประชาชนหรือผู้บริโภคอาจมองได้ว่าเข้าข่าย 2 มาตรฐานหรือไม่ แต่หวังว่าสภาฯ จะแอ๊กชั่นตามมาตรฐานที่ดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้บริโภค