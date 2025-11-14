ประชาชนร้อง “สารี อ๋องสมหวัง” เพิกถอนมติ กสทช. อนุญาตควบรวม AWN–3BB ชี้กระทบสิทธิผู้ใช้เน็ตบ้านทั่วประเทศ

ประชาชนร้อง “สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้เพิกถอนมติ กสทช. อนุญาตควบรวม AWN–3BB ชี้กระทบสิทธิผู้ใช้เน็ตบ้านทั่วประเทศ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายสรศักย์ เรืองวิเศษ ประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน เดินทางไปยังสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อยื่นหนังสือถึงนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอินเตอร์เนตบ้าน หลังจากคณะกรรมการ กสทช. มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ควบรวมกิจการกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB
นายสรศักย์ระบุว่า “การควบรวมครั้งนี้เป็นการลดทางเลือกของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง มติของ กสทช. เป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยสิทธิของประชาชน” พร้อมย้ำว่า “สภาองค์กรของผู้บริโภคเคยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าการควบรวมลักษณะนี้กระทบสิทธิผู้บริโภคโดยตรง จึงควรดำเนินการคุ้มครองผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกับกรณีทรู-ดีแทค”
นอกจากนี้ผู้ร้องได้เรียกร้องให้สภาองค์กรฯ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนมติ กสทช. โดยเร่งด่วน และขอให้แจ้งผลการพิจารณาหรือความคืบหน้าภายใน 15 วัน พร้อมทิ้งท้ายว่า “ผมคาดหวังว่าสภาองค์กรฯ จะมุ่งรักษาประโยชน์สาธารณะและสิทธิของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”