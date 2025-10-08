ผู้บริโภคฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครองให้เพิกถอนมติอนุญาตควบรวม 3BB–AWN ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทบผู้บริโภคทั่วประเทศ

ผู้บริโภคยื่นฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครอง ให้เพิกถอนมติอนุญาตควบรวมอินเทอร์เน็ตบ้าน 3BB–AWN ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทบผู้บริโภคทั่วประเทศ
เมื่อเร็วๆ นี้ นายสรศักย์ เรืองวิเศษ ประชาชนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านจาก 3BB ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ควบรวมกิจการกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB โดยระบุว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคในวงกว้าง
คำฟ้องระบุว่า กสทช. อนุญาตให้มีการควบรวมกิจการโดยอาศัยประกาศปี 2549 ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ทั้งที่ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตควบรวมกิจการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในข้อ 8 วรรคสอง ส่งผลให้มติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย และควรถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ ผู้ฟ้องยังตั้งข้อสังเกตว่า การประชุมนัดพิเศษของ กสทช. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีมติอนุญาตให้ควบรวมกิจการดังกล่าวนั้น เป็นการประชุมที่จัดขึ้นอย่างรีบเร่ง ส่งผลให้การพิจารณาเรื่องสำคัญที่มีผลต่อโครงสร้างตลาดอินเทอร์เน็ตและสิทธิของผู้บริโภคขาดความรอบคอบ และไม่มีกรรมการด้านกฎหมายและด้านคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ร่วมในการตัดสินใจ
คำฟ้องยังชี้ว่าการควบรวมดังกล่าวส่งผลให้ AWN กลายเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านรายใหญ่ที่สุดของประเทศในทันที ก่อให้เกิดภาวะครอบงำตลาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทั้งยังส่งผลให้ค่าบริการมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพบริการไม่ได้ดีขึ้นตามสัดส่วน อีกทั้งยังเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นไม่ให้สามารถแข่งขันได้อย่างเสรีในตลาดที่มีลักษณะกึ่งผูกขาดโดยธรรมชาติ
ทั้งนี้ผู้ฟ้องยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการควบรวมกิจการในตลาดโทรคมนาคมที่มีผู้เล่นน้อย และการปกป้องผู้บริโภคจากการผูกขาด โดยเฉพาะเมื่อบริการอินเทอร์เน็ตกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะในด้านการศึกษา การทำงาน หรือการเข้าถึงบริการภาครัฐ
คำฟ้องยังระบุถึงความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งที่ปรึกษาในการพิจารณาการควบรวม ซึ่งอาจขาดคุณสมบัติหรือไม่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างตลาดโทรคมนาคม พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการทั้งหมดอาจเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนบางรายอย่างไม่เป็นธรรม
ผู้ฟ้องจึงเรียกร้องให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของ กสทช. ที่อนุญาตให้ AWN และ 3BB ควบรวมกิจการ และให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะและสิทธิของประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศ