ศาลยกฟ้องคดีควบรวมทรู-ดีแทค สภาผู้บริโภค เดินหน้าอุทธรณ์ศาลสูงสุด

ศาลปกครองยกฟ้องคดีควบทรู-ดีแทค ชี้ กสทช.รับทราบถูกกฎหมาย สภาองค์กรของผู้บริโภคยังสู้ เดินหน้าอุทธรณ์ศาลสูงสุด ลั่น ยืนหยัดสู้แทนสิทธิประชาชน ในยุคผูกขาดมือถือ
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.68 น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีมีมติรับทราบ การควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC โดยกล่าวหาว่ามติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอำนาจในการยื่นฟ้องคดีนี้ได้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และมีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติของ กสทช. ซึ่งเป็นการรับทราบ การรวมธุรกิจ ศาลเห็นว่า การกระทำของ กสทช. อยู่ในอำนาจหน้าที่ และเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลชี้ว่า การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจาก กสทช. ในทุกกรณีเสมอไป อีกทั้งการมีมติรับทราบ ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดตามกฎหมาย
ในประเด็นการแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคโต้แย้งว่าไม่เป็นอิสระและอาจมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนทางปกครอง และได้กระทำขึ้นก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น จึงไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือมีผลกระทบต่อสาระสำคัญของการรวมธุรกิจ
ศาลยังวินิจฉัยในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเห็นว่า กฎหมายและระเบียบของ กสทช. ไม่ได้กำหนดบังคับให้ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการออกมติรับทราบ การรวมกิจการ จึงไม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนหรือขัดต่อหลักการมีส่วนร่วม
ส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับที่ปรึกษาอิสระซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ควบรวม ศาลได้พิจารณาแล้วว่าก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง กสทช. ได้มีมติเห็นชอบกับที่ปรึกษาอิสระไปแล้ว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษาดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศาลจึงพิพากษายกฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า มติของ กสทช. ในการรับทราบการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการของ กสทช. อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้
อย่างไรก็ตาม สภาองค์กรผู้บริโภค ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไป โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างถึงที่สุดในกระบวนการยุติธรรมขั้นถัดไป