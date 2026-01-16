ศาลปค.พร้อมรับฟ้องคดีเครนถล่ม 2 จุด ชี้ครอบครัวเหยื่อฟ้องหน่วยงานรัฐได้ภายใน 1 ปี

ศาลปกครองพร้อมรับฟ้องคดีเครนถล่มที่สีคิ้ว -พระราม2 ชี้ครอบครัวผู้เสียชีวิต -ผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถฟ้องหน่วยงานรัฐกระทำการละเมิดได้ภายใน 1 ปี
วันนี้ (16 ม.ค.) นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี เปิดเผยว่า ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2569 และเหตุเครนก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ร่วงลงบนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 นอกจากเงินเยียวยาที่ได้รับตามสิทธิจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อเรียกเงินเยียวยาความเสียหายจากรัฐได้ด้วย โดยอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายเทอดพงศ์ กล่าวอีกว่า กฎหมายปกครอง ระบุ ให้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐได้ ในกรณีความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งหมายถึง การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เกิดความเสียหายต่อประชาชนเนื่องจากโครงการก่อสร้าง เป็นโครงการของรัฐ โดยคดีพิพาทในลักษณะนี้ มีระยะเวลา การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 1 ปี สำหรับผู้เสียหายที่ประสงค์ฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง สามารถยื่นคำฟ้องได้ที่ ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลปกครองที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีในจังหวัดที่เกิดเหตุ