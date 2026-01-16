“ภาณุรัช ดำรงไทย” ผู้บริหารพรรคไทยก้าวใหม่ โชว์วิสัยทัศน์ นำทีมระยองฉลุยเวที ใหญ่ดีเบต มจพ. ระยอง

นายภาณุรัช ดำรงไทย ประธานยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน และ นวัตกรรม พรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวในเวทีแสดงวิสัยทัศน์(Debate) หัวข้อ “เปิดมุมมองพรรคการเมือง:ในการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยสู่การสร้างชาติให้มั่นคงอย่างยั่งยืน”ซึ่งจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2569
ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง ในหลากหลายประเด็น โดยเน้นย้ำประเด็นการสร้างอนาคตให้เยาวชนไทยด้วยเทคโนโลยี
“30ปีที่ผ่านไปเทคโนโลยีก็เหมือนเดิม ยิ่งพอตัวผมเองไปอยู่ต่างประเทศ กลับมาระยองก็งยังระยองฮิอยู่เหมือนเดิม แก๊สในประเทศไทยหมดไป ก็ยังระยองฮิอยู่เหมือนเดิม จะทำยังไงมห้ผมระยองฮิไประยองฮ่ะให้ได้ ผมก็ต้องเอาเทคโนโลยีในโลกมาให้ อยากฝากน้องๆว่า การเรียนของน้องๆฝากไว้กับการเรียนของโลกอนาคต แล้วพี่กับพี่เอ้และพรรคไทยก้าวใหม่จะมาช่วยน้องๆสำหรับอนาคตที่ดีขึ้น“ นายภาณุรัช กล่าว
นายภาณุรัชยังกล่าวถึงการกอบกู้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการศึกษาที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและลงมือทำทันทีโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการพัฒนา
“วิธีที่ไทยก้าวใหม่มี เรียกว่า ตกเบิก เวลาเขาขายของได้ แต่ว่าอีก 3 เดือน นังไม่ได้เงิน ก็มีเงินก้อนหนึ่งให้ใช้ไว้ก่อน แล้วก็คืนทีหลังเท่านั้น อันนี้คือระยะสั้น บางทีจับมือสอนไม่ได้ แต่ต้องเปลี่ยนเทคโนโลยี
แต่เอสเอ็มอีเดิมๆเขาจะทำยังไง ซึ่งธนูดอกที่หนึ่ง ไม่ใช่การศึกษาแบบเดิมๆ แต่ คือ ศึกษาเด็ก นั่นคือโลกยุคใหม่ เราต้องให้เอสเอ็มอีปัจจุบัน เรียนรู้เทคโนโลยี จับมือสอนไม่ได้ ให้ทำเลย ในสหรัฐอเมริกา สตาร์ทอัพเยอะมาก ใครคิดอะไรออกมาจดลิขสิทธิ์ก่อน แล้วเริ่มมีฟันด์เกอร์อันหนึ่งให้กองทุน เพราะเขารับความเสี่ยงแล้ว วิธีการของเขา มีถึงขั้นที่ว่า แต่ละอันของเขา ดขาจะมีความเสี่ยง และเขาคิดโอกาสของเขาไว้แล้ว สมัยที่อยู่เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ เขาเรียกเทคโนโลยีโรดแมป (Technology Roadmap) เขาจะดูว่าวันนี้เทคโนโลยีต้องการอะไร วันข้างหน้าต้องการอะไร และมีเทคโนโลยีอะไรที่มีปลั๊กอิน แอนด์ เพลย์ ได้ อาจจะไม่อยู่ในอุตสาหกรรมเรา เช่น ดาวเทียมจิสด้า สามารถจับพยากรณ์อากาศได้”นายภาณุรัช กล่าว
เวทีดีเบตดังกล่าว นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ส่วนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมดีเบตได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป), นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย, นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน, นายภาณุรัช ดำรงไทย ประธานยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและนวัตกรรม พรรคไทยก้าวใหม่, นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ทีมวางแผนนโยบาย และ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และ ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล ผู้สมัคร สส.ปารตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ