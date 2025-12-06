“แนน บุณย์ธิดา” จวก “สมศักดิ์” ควรรู้จักให้เครดิตคนอื่น ยัน ครม.อนุมัติขึ้นค่าป่วยการให้ อสม. 2,000 บาทสมัย “อนุทิน” เป็น รมว.สธ.

“แนน บุณย์ธิดา” จวก “สมศักดิ์” รู้จักให้เครดิตคนอื่นบ้าง ยัน ครม. เห็นชอบอนุมัติขึ้นค่าป่วยการให้ อสม. 2,000 บาท สมัย “อนุทิน” เป็น รมว.สธ. โดยนายกฯ ชื่อ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”
จากกรณีที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปราศรัยถึงบทบาท อสม. โดยระบุว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับสวัสดิการ อสม. มาโดยตลอด ทั้งการขึ้นค่าป่วยการจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมตกเบิกย้อนหลัง พร้อมทั้งยังผลักดัน พ.ร.บ.อสม. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาของรัฐสภา
วันนี้ 6 ธ.ค. 2568 นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย และสส.อุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ว่า “ รู้จักให้เครดิตคนอื่นบ้าง!! ครม. เห็นชอบอนุมัติขึ้นค่าป่วยการให้ อสม. 2000 บาท มีนาคม 2566 โดยนายกรัฐมนตรีชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล you know!!
และที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการทำงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่เคยลืม อสม. ล้านกว่าคนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน นี่คือล้านดวงใจ ที่นายอนุทินถึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีในยุคนั้น เพื่อเพิ่มค่าป่วยการเป็น 2000 บาท นี่คือ กำลังใจ พลังใจ ให้กับ อสม. ล้านกว่าคน ที่ทำงานหนักมาตลอด มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เราดูแลงานการป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้เปราะเบาะบาง หญิงตังครรภ์ การฟื้นฟูสุขภาพหญิงหลังคลอด
แล้วเรื่อง พ.ร.บ.อสม. วันที่กลับเข้าสภาฯ วาระ 2 หลังจากผ่านชั้นกรรมาธิการแล้ว ทุกคนจะได้รู้ว่าที่กล่าวอ้างมาทำเพื่อ อสม. หรือ เพื่อใครกันแน่!!