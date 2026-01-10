ประชาธิปัตย์มั่นใจกระแสฟื้นภาคตะวันออก "สาธิต" ชูการเมืองสุจริตลุ้นกวาด สส.

“สาธิต ปิตุเตชะ” มั่นใจกระแสประชาธิปัตย์ภาคตะวันออกฟื้นตัว ระยอง จันทบุรี ตราด มีลุ้นคว้า สส.ครบทุกเขต ชี้ประชาชนเชื่อมั่นการเมืองสุจริต ตอบรับนโยบาย ‘เกิดปุ๊บ รับปั๊บ 65,000 บาท’
วันนี้(10 มกราคม 2569) นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ส. ภาคตะวันออกและปริมณฑล พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ว่า จากการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตนมีความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะได้รับการตอบรับจากประชาชนดีกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
นายสาธิตกล่าวว่า กระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจากฐานเสียงเดิมของพรรคที่ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และประชาชนที่เคยเปลี่ยนไปสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น เริ่มกลับมาให้ความเชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง เนื่องจากจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน การทำงานที่ยึดหลักสุจริต และผลงานที่พรรคเคยดำเนินการไว้ในพื้นที่ภาคตะวันออกในอดีต
นอกจากนี้ นายสาธิตระบุว่า ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและตอบรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายด้านการดูแลครอบครัวและเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อาทิ นโยบาย “เกิดปุ๊บ รับปั๊บ 65,000 บาท” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวตั้งแต่วันแรกของการมีบุตร และสร้างหลักประกันพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม
นายสาธิตกล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนกลับมาให้ความเชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์ คือจุดยืนในการทำการเมืองอย่างสุจริต ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านทุนสีเทา และไม่เอานักการเมืองที่มีพฤติกรรมโกงกินเข้าสู่ระบบการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
“พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจะทำการเมืองที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาปากท้อง ลดภาระค่าครองชีพ และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและอนาคตของประเทศ” นายสาธิตกล่าว
ทั้งนี้ นายสาธิตแสดงความเชื่อมั่นว่า จากกระแสตอบรับของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง และมีลุ้นคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างมีนัยสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้