"บังซุป" ติงประชาชาติติดป้ายหาเสียงมัสยิด-สนง.คกก.อิสลามฯสตูล ไม่เหมาะ ชี้ผิดกม.เลือกตั้งหรือไม่

สมควรหรือไม่ ! “ศุภชัย” เตือน พรรคประชาชาติ ติดป้ายหาเสียงรั้วมัสยิด-สนง.คกก.อิสลามฯ สตูล ไม่เหมาะสม พร้อมถามผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
วันที่ (15 มกราคม 2569) นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ที่มีภาพป้ายหาเสียง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ติดอยู่กับรั้วมัสยิด โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการหาเสียงของพรรคประชาชาติ
นายศุภชัยระบุว่า ได้รับข้อมูลและภาพถ่ายพื้นที่ในจังหวัดสตูล ซึ่งปรากฏภาพป้ายหาเสียงของพรรคประชาชาติที่มีรูปนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค มีการนำป้ายไปติดตั้งที่รั้วของมัสยิดหลายแห่ง รวมถึงติดอยู่ที่รั้วของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ แต่ในแง่ของเทศะและความสมควร ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ