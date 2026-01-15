xs
"ศุภชัย" ติง "ประชาชาติ" ติดป้ายหาเสียงรั้วมัสยิดไม่เหมาะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ที่มีภาพป้ายหาเสียง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ติดอยู่กับรั้วมัสยิด โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการหาเสียงของพรรคประชาชาติ

นายศุภชัย ระบุว่า ได้รับข้อมูลและภาพถ่ายพื้นที่ในจังหวัดสตูล ซึ่งปรากฏภาพป้ายหาเสียงของพรรคประชาชาติ ที่มีรูปนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค มีการนำป้ายไปติดตั้งที่รั้วของมัสยิดหลายแห่ง รวมถึงติดอยู่ที่รั้วของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ แต่ในแง่ของกาลเทศะและความสมควร ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ