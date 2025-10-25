สำนักจุฬาราชมนตรี เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

สำนักจุฬาราชมนตรี แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
วันนี้ (25 ต.ค.) สำนักจุฬาราชมนตรี แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต มีใจความว่า
สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างโศกาลัยอาดูรยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่แห่งแผ่นดิน พระราชินีผู้ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยและแผ่นดินสยาม ที่เปี่ยมล้มด้วยพระเมตตาอันแผ่ไพศาลครอบคลุมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงมีต่อประเทศชาตินั้นกว้างใหญ่ไพศาลและจะยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์
สำนักงานจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงคุณต่อแผ่นดินไทย ทรงให้ความรัก ความโอบอ้อมอารีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและศาสนาอิสลามโดยตลอดมา
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำนักจุฬาราชมนตรี