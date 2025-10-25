“ปชน.-พิธา” ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันนี้(25 ต.ค.) ภายหลังจากสำนักพระราชวังได้ประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party
ของพรรคประชาชน ได้โพสต์พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมข้อความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ขอน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจทั้งปวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนมชีพ”
ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้แชร์ภาพจากเพจของพรรคประชาชนดังกล่าว พร้อมโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”